Темная башня. «Салават Юлаев» не взял крепость «Адмирала», ведя 2:0

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
«Салават» ведет 2:0 после двух периодов у самой оборонительной команды лиги, которая забросила меньше всех в «регулярке». Что может пойти не так?
Кое-что шло не так уже к этому моменту.
«Адмирал» вырвал инициативу и забил гостей в угол ринга примерно с 29-й минуты матча, за половину периода до двух голевых контратак уфимцев в течение 79 секунд.
Старт же игры мало отличался от увиденного в столице Башкирии. Чистый рафинированный стиль обеих команд — ультра-строгая оборона «моряков», напористая, быстрая атака волнами от «юлаевцев».
Наверное, это и имеет виду главный тренер приморцев Леонид Тамбиев, говоря, что надо «терпеть и играть». Команда хозяев душила в защите, зацепилась за подбор (первый гол), хладнокровно сохраняла шайбу, но в довесок еще и не сломалась после шайб в раздевалку.
Вам может не нравиться идеология игры «Адмирала» или порой едкое общение их наставника с прессой, но вы не можете не уважать проявленный ими характер и дисциплину.
0 удалений в матче Кубка Гагарина — такое не удавалось ни одному сопернику «Юлаева» за всю историю. После того, как команда Владивостока похоронила себя весьма ненужными и несвоевременными штрафами 3 марта.
Справедливо отметить и «Салават» — гости тоже облегчили арбитрам работу и не удалились. 0-0 по штрафу — это был первый матч в истории «СЮ» в плей-офф КХЛ, когда не удалялся вообще никто.
До этого был первый матч второго раунда 2013, когда не штрафовались уфимцы. Это помогло выиграть в Казани у «Ак Барса» 3:2. Так же два случая, когда у команд было по одному удалению, 7 игр с 2 минутами у соперника и четыре — у Уфы.
Третий период можно смело называть одним из самых слабых в новейшей истории клуба. «Бело-зеленые» не только упустили комфортный перевес в счете, но бросили по воротам Никиты Серебрякова буквально один раз примерно за 25 секунд до итоговой сирены.
При том, что хозяева сами изначально около 13 минут не могли потревожить Илью Ежова.
Конечно, это было не по плану. Да, ведя в счете, разумно где-то уйти в оборону, где-то придержать шайбу, найти свой шанс в контратаке (что и сделали на исходе второй двадцатиминутки). Но это контролируемо. Здесь же «Адмирал» подавил.
Главный тренер Виктор Козлов сказал, что хозяева ухватились за те моменты, когда его подопечные не сумели вывести шайбу, позволяли оппоненту комфортно начинать атаки. Артем Пименов добавил, что следовало продолжать прессинговать.
Последнего компонента отчаянно не хватало. Вроде, 5-1 по перехватам в чужой зоне, но это с овертаймом, в котором «Салават» начал играть в более или менее свой хоккей и улучшил статистику на два пункта.
Показатели входа 5 на 5 с контролем отличаются мало в общей сумме, но существенно — если сравнивать первый и второй период. Уфа: 12-10 в первом, 6-14 во втором. Владивосток: 3-6 и 11-11. У них стало больше попыток и выросло качество, «СЮ» сдал.
Это не тот хоккей, в который может играть «Салават Юлаев». Ошибочно кивать на молодых игроков, мол, им не хватает кубкового опыта и вообще у клуба перестройка, так что не судите строго и подпишитесь на телеграм Рината Баширова.
У Мухамадуллина, Башкирова, Алалыкина и Пустозерова опыта в Кубке Гагарина уже больше, чем у иных в «адмиралтействе». Неверно искать оправдания в категорической потере инициативы в столь расплывчатых терминах.
Верно принять ситуацию и начать ее исправлять. Несомненно, сегодняшний вечер пройдет для тренеров в аналитической работе, а для игроков — в настройке психологического баланса и старательном изучении соперника.
Даже «Ак Барс» конца нулевых и начала десятых не был настолько откровенно оборонительным, как этот «Адмирал». Компактная защита пятака, минимум прокатов, клюшка к клюшке, прерванные передачи, постоянные стыки.
Тяжело не только сделать приличную передачу — из-за давления пас тяжело даже принять. Вблизи синей линии хозяева словно устанавливают силовое поле, через которое тяжело пробиться. Не говоря уже об обороне вблизи ворот.
«СЮ» должен быть быстрее и агрессивнее, потому что описанное все равно не дает инициативу сопернику, оно дает лишь шанс завладеть шайбой. Уфе надо оживить форчек и оперативно вести позиционный розыгрыш.
«Позиционки», как ни странно, нужны еще и в оборонительном смысле. Приморцы отлично развивают атаки с места подбора, «бело-зеленые» в этом им мало мешают, что снова возвращает нас к теме настырности.
Следует обратить внимание и на положительные итоги встречи — два классных гола в контратаках. Они хороши зачином атаки: элегантная распасовка третьего звена и хладнокровный пас через борт от Сергея Шмелева через борт.
У «юлаевцев» не по-прежнему, а в принципе больше атакующего ресурса и скорости, чтобы исправить указанные компоненты, выйти на четвертый матч со спортивной злостью и в итоге выиграть серию.
5 марта. Адмирал — Салават Юлаев 3:2ОТ
7 марта 14:30. Адмирал — Салават Юлаев
9 марта 19:00. Салават Юлаев — Адмирал
11 и 13 марта - игры во Владивостоке и Уфе при необходимости