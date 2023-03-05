Темная башня. «Салават Юлаев» не взял крепость «Адмирала», ведя 2:0

До этого был первый матч второго раунда 2013, когда не штрафовались уфимцы. Это помогло выиграть в Казани у «Ак Барса» 3:2. Так же два случая, когда у команд было по одному удалению, 7 игр с 2 минутами у соперника и четыре — у Уфы.