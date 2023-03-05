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Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

«Сугробы полметра»: на трассе в Башкирии машина скорой помощи застряла в снегу

5 марта 2023, 14:49
Фото: 1MI
Об этом Mkset сообщают очевидцы.

Сегодня, 5 марта, на дороге Сихонкино-Николаевка в Кармаскалинском районе якобы застряла карте скорой помощи. Об этом Mkset сообщают очевидцы и отправляют кадры с места события. Отмечается, что сугробы в этом месте якобы по полметра.

Однако в пресс-службе Госкомитете по ЧС Mkset заявили, что подобных сообщений в систему 112 сегодня не поступало. В пресс-службе Минздрава Башкирии на запрос на момент публикации материала не ответили. 

Видео: 1MI

Отметим, что это не первый случай, когда карета скорой помощи застревает в снегу. Так, в начале недели мэр Уфы сообщал, что из-за снежных завалов в одном из дворов к месту назначения не смогла проехать карета скорой помощи. Случившиеся Мавлиев назвал «нонсенсом» и раскритиковал работу коммунальных служб. Однако уже через несколько дней инцидент повторился — во дворе дома по улице Свердлова застрял автомобиль «скорой», он была вытолкнут силами прохожих и доктора через 5 минут.

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