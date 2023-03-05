«Сугробы полметра»: на трассе в Башкирии машина скорой помощи застряла в снегу

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Сегодня, 5 марта, на дороге Сихонкино-Николаевка в Кармаскалинском районе якобы застряла карте скорой помощи. Об этом Mkset сообщают очевидцы и отправляют кадры с места события. Отмечается, что сугробы в этом месте якобы по полметра.
Однако в пресс-службе Госкомитете по ЧС Mkset заявили, что подобных сообщений в систему 112 сегодня не поступало. В пресс-службе Минздрава Башкирии на запрос на момент публикации материала не ответили.
Отметим, что это не первый случай, когда карета скорой помощи застревает в снегу. Так, в начале недели мэр Уфы сообщал, что из-за снежных завалов в одном из дворов к месту назначения не смогла проехать карета скорой помощи. Случившиеся Мавлиев назвал «нонсенсом» и раскритиковал работу коммунальных служб. Однако уже через несколько дней инцидент повторился — во дворе дома по улице Свердлова застрял автомобиль «скорой», он была вытолкнут силами прохожих и доктора через 5 минут.