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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

«На грани порно»: шоу в клубах Туймазов и Нефтекамска взорвало соцсети в Башкирии

5 марта 2023, 10:28
Фото: 1MI
Противоречивая история поставила ребром вопрос, где заканчивается личная жизнь и начинается общественная мораль.

Взрослые люди имеют право отдыхать так, как им нравится, если это конечно не выходит за рамки закона. Но некоторые даже не догадываются чем может закончиться обычное посещение ночного клуба, где в программе заявлена эротическая шоу-программа.

Так масштабным скандалом обернулись визиты в ночные клубы своих городов жителей городов Туймазы и Нефтекамска. Происходили истории в разные дни, но суть их едина, как и «яблоко раздора», которым стала шоу-программа танцовщицы стриптиза, которую сама девушка сравнивает с порно.

Видео выступления облетело социальные сети и телеграм-каналы республики. На нем танцовщица и автор программы вызывает из зала одного или нескольких зрителей, которые принимают участие в эротическом шоу. Под бурный аплодисменты публики, во время выступления один из них был полностью раздет до гола.

Видео: mkset.ru

Администрация клуба «Старый приятель» в Нефтекамске после обнародования жаркого шоу и старта столь же жарких дискуссий принесла гостям «ГЛУБОЧАЙШИЕ ИЗВИНЕНИЯ в связи со случившимся инцидентов 23 февраля».

— Импровизация приглашенного артиста и клиента не была спланирована заранее, сотрудники клуба и охрана столкнулись с таким впервые и не были подготовлены к ВНЕШТАТНОЙ ситуации. Понимая всю нашу ответственность перед нашими Гостями и Обществом в целом, мы приняли решение о ЗАПРЕТЕ привоза артиста подобного жанра в будущем. Сейчас в сети идет НАМЕРЕННОЕ раздувание определенными лицами данного эксцесса, в том числе ими распространяются видео, которые не имеют отношения к нашему клубу. Большая просьба не поддаваться на провокацию, — извинился в своей группе в соцсетях коллектив клуба.

Клуб «Сахар» в Туймазах на своей страницах ни в одной в социальной сети об инциденте не высказывался. Во всяком случае сейчас на странице у заведения нет ничего кроме анонсов минувших и предстоящих мероприятий.

Зато в социальных сетях произошедшее вызвало бурное обсуждение. На мероприятие успели пожаловаться и на странице у главы Башкирии Радия Хабирова.

— Девочки (на видео — прим.ред.) ходят голыми, по этим причинам не могу отправлять (видео — прим.ред.), почему три администрации в городе и эффективности от них нет, почему они красиво пишут, дела с делами расходятся», — возмутилась женщина, а заместитель руководителя администрации города Туймазы в ответ сообщил, что жалоба на мероприятия клуба была направлена в отдел полиции.

Часть шокирована существованием таких шоу и тем, что их смогли согласовать с площадками, где проводилось сие сексуализированное действо. Часть хоть и не восторгается увиденным, но напоминает, что произошло дело в ночном клубе, где собрались взрослые люди, да и танцовщица предупреждала и о том. что танцы будут богаты на непотребства. А также о том, что раздеваться придется донага. Между тем те, кто считает, что взрослые люди отдыхают как хотят недоумевают, зачем зрители шоу выложили видео в интернет. Тут и дети могут увидеть и знакомые внезапных «танцовщиков».

Так под постом с видео в одном из сообществ Туймазов в telegram пользователь под лаконичным ником «.» высказался о шоу без особого осуждения.

— Шоу как шоу, диковина в деревне)))) А все такие правильные, зачем тогда пришли туда, смотрели, снимали, взяли бы книжки и читали бы там в баре… Низко тем кто снимал, потом это на обзор выставил, вот это позор, в этой ситуации хуже и подло поступили те кто снял это, и выставил, этот поступок ниже, чем это шоу. Вот кто снял это, того и нужно привлечь по УК, за съемку без разрешения! — написал комментатор.

Были и диамметрально противоположные мнения. Так с критикой на событие и на заведение в той же ветке комментариев обрушилась пользовательница под ником Аделя.

— Мерзко и отвратительно….фуууу…позорище этому заведению….гадюшник аморальный…. А ведь смотрят в основном охрана и малолетки…. Почему не остановили этот позор…. Позор такому заведению, — резко высказалась девушка.

Была и третья сторона, которая возмутилась тем, что никто из зрителей не вмешался в происходящее. По одной из комментаторов Алены присутствующие должны были помочь женщине, которая по ее мнению не могла трезво оценивать ни ситуацию, ни ее последствия.

— Почему никто не думает и не говорит тут о том, что девушка явно была «не в себе», в городе половина молодежи сидят на запрещенке. И всем пофиг! Почему не один из зала не вышел и не оттащил девушку, не отправил их домой на такси хотя бы? Стадо баранов стоит и снимает. Позор! и мне стыдно, что я оттуда родом. Взрослые мужчины, девушки, женщины, стояли, смотрели и орали «фууу», но не один не соизволил помочь девушке, которая явно либо нетрезвая, либо под чем-то. Стыдно, товарищи?! — написала девушка.

Спорят жители до сих пор, высказалась по ситуации в том числе и артистка-танцовщица, которая заявила, что выступает со своей фривольной программой в Башкирии давно и пользуется успехом. Артистку поднявшийся шум не смущает, а поборникам морали предложила не смотреть такие шоу, если они им не нравятся.

— На роль хорошей девочки я никогда не претендовала. Все знают, что я делаю жесткое шоу на грани порно. Обычно жесть приходится на конец программы, так было и в этот раз. О специфике шоу я всегда заранее предупреждаю администратора и ведущего программы. Предупредила и в этот раз, дали добро. На шоу вышел молодой парень, но был отбракован. Следом на сцену выскочила девушка и уселась на приватный стул. Ну девочка и девочка, мне без разницы. Я сразу предупредила: придется полностью раздеться, она дала свое согласие. В процессе к нам присоединился ее мужчина, пытавшийся её увести. Я спрашиваю: «Тебе нужно уйти?» Она в ответ мне кричит, что никуда не пойдет — расписала произошедшее артистка и уточнила ряд достаточно интимных, но важных деталей.

 

 

 

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#Ирина Деревянчук#Общество#Опросы#Видео
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