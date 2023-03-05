«На грани порно»: шоу в клубах Туймазов и Нефтекамска взорвало соцсети в Башкирии

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Взрослые люди имеют право отдыхать так, как им нравится, если это конечно не выходит за рамки закона. Но некоторые даже не догадываются чем может закончиться обычное посещение ночного клуба, где в программе заявлена эротическая шоу-программа.
Так масштабным скандалом обернулись визиты в ночные клубы своих городов жителей городов Туймазы и Нефтекамска. Происходили истории в разные дни, но суть их едина, как и «яблоко раздора», которым стала шоу-программа танцовщицы стриптиза, которую сама девушка сравнивает с порно.
Видео выступления облетело социальные сети и телеграм-каналы республики. На нем танцовщица и автор программы вызывает из зала одного или нескольких зрителей, которые принимают участие в эротическом шоу. Под бурный аплодисменты публики, во время выступления один из них был полностью раздет до гола.
Администрация клуба «Старый приятель» в Нефтекамске после обнародования жаркого шоу и старта столь же жарких дискуссий принесла гостям «ГЛУБОЧАЙШИЕ ИЗВИНЕНИЯ в связи со случившимся инцидентов 23 февраля».
— Импровизация приглашенного артиста и клиента не была спланирована заранее, сотрудники клуба и охрана столкнулись с таким впервые и не были подготовлены к ВНЕШТАТНОЙ ситуации. Понимая всю нашу ответственность перед нашими Гостями и Обществом в целом, мы приняли решение о ЗАПРЕТЕ привоза артиста подобного жанра в будущем. Сейчас в сети идет НАМЕРЕННОЕ раздувание определенными лицами данного эксцесса, в том числе ими распространяются видео, которые не имеют отношения к нашему клубу. Большая просьба не поддаваться на провокацию, — извинился в своей группе в соцсетях коллектив клуба.
Клуб «Сахар» в Туймазах на своей страницах ни в одной в социальной сети об инциденте не высказывался. Во всяком случае сейчас на странице у заведения нет ничего кроме анонсов минувших и предстоящих мероприятий.
Зато в социальных сетях произошедшее вызвало бурное обсуждение. На мероприятие успели пожаловаться и на странице у главы Башкирии Радия Хабирова.
— Девочки (на видео — прим.ред.) ходят голыми, по этим причинам не могу отправлять (видео — прим.ред.), почему три администрации в городе и эффективности от них нет, почему они красиво пишут, дела с делами расходятся», — возмутилась женщина, а заместитель руководителя администрации города Туймазы в ответ сообщил, что жалоба на мероприятия клуба была направлена в отдел полиции.
Часть шокирована существованием таких шоу и тем, что их смогли согласовать с площадками, где проводилось сие сексуализированное действо. Часть хоть и не восторгается увиденным, но напоминает, что произошло дело в ночном клубе, где собрались взрослые люди, да и танцовщица предупреждала и о том. что танцы будут богаты на непотребства. А также о том, что раздеваться придется донага. Между тем те, кто считает, что взрослые люди отдыхают как хотят недоумевают, зачем зрители шоу выложили видео в интернет. Тут и дети могут увидеть и знакомые внезапных «танцовщиков».
Так под постом с видео в одном из сообществ Туймазов в telegram пользователь под лаконичным ником «.» высказался о шоу без особого осуждения.
— Шоу как шоу, диковина в деревне)))) А все такие правильные, зачем тогда пришли туда, смотрели, снимали, взяли бы книжки и читали бы там в баре… Низко тем кто снимал, потом это на обзор выставил, вот это позор, в этой ситуации хуже и подло поступили те кто снял это, и выставил, этот поступок ниже, чем это шоу. Вот кто снял это, того и нужно привлечь по УК, за съемку без разрешения! — написал комментатор.
Были и диамметрально противоположные мнения. Так с критикой на событие и на заведение в той же ветке комментариев обрушилась пользовательница под ником Аделя.
— Мерзко и отвратительно….фуууу…позорище этому заведению….гадюшник аморальный…. А ведь смотрят в основном охрана и малолетки…. Почему не остановили этот позор…. Позор такому заведению, — резко высказалась девушка.
Была и третья сторона, которая возмутилась тем, что никто из зрителей не вмешался в происходящее. По одной из комментаторов Алены присутствующие должны были помочь женщине, которая по ее мнению не могла трезво оценивать ни ситуацию, ни ее последствия.
— Почему никто не думает и не говорит тут о том, что девушка явно была «не в себе», в городе половина молодежи сидят на запрещенке. И всем пофиг! Почему не один из зала не вышел и не оттащил девушку, не отправил их домой на такси хотя бы? Стадо баранов стоит и снимает. Позор! и мне стыдно, что я оттуда родом. Взрослые мужчины, девушки, женщины, стояли, смотрели и орали «фууу», но не один не соизволил помочь девушке, которая явно либо нетрезвая, либо под чем-то. Стыдно, товарищи?! — написала девушка.
Спорят жители до сих пор, высказалась по ситуации в том числе и артистка-танцовщица, которая заявила, что выступает со своей фривольной программой в Башкирии давно и пользуется успехом. Артистку поднявшийся шум не смущает, а поборникам морали предложила не смотреть такие шоу, если они им не нравятся.
— На роль хорошей девочки я никогда не претендовала. Все знают, что я делаю жесткое шоу на грани порно. Обычно жесть приходится на конец программы, так было и в этот раз. О специфике шоу я всегда заранее предупреждаю администратора и ведущего программы. Предупредила и в этот раз, дали добро. На шоу вышел молодой парень, но был отбракован. Следом на сцену выскочила девушка и уселась на приватный стул. Ну девочка и девочка, мне без разницы. Я сразу предупредила: придется полностью раздеться, она дала свое согласие. В процессе к нам присоединился ее мужчина, пытавшийся её увести. Я спрашиваю: «Тебе нужно уйти?» Она в ответ мне кричит, что никуда не пойдет — расписала произошедшее артистка и уточнила ряд достаточно интимных, но важных деталей.