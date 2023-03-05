«На грани порно»: шоу в клубах Туймазов и Нефтекамска взорвало соцсети в Башкирии

Часть шокирована существованием таких шоу и тем, что их смогли согласовать с площадками, где проводилось сие сексуализированное действо. Часть хоть и не восторгается увиденным, но напоминает, что произошло дело в ночном клубе, где собрались взрослые люди, да и танцовщица предупреждала и о том. что танцы будут богаты на непотребства. А также о том, что раздеваться придется донага. Между тем те, кто считает, что взрослые люди отдыхают как хотят недоумевают, зачем зрители шоу выложили видео в интернет. Тут и дети могут увидеть и знакомые внезапных «танцовщиков».