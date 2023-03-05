Когда закончится отопительный сезон 2022-2023 в Башкирии: даты и нюансы

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Несмотря на обильные снегопады и 20-градусные перепады температуры с упором в минус в Башкирии запахло весной, на календаре март, а значит есть большая вероятность, что в следующем месяце апреле или же в самом начале мая жителям предстоит то, чего обычно не ждут — жильцам отключают отопление (1). Напомним, начинается отопительный период после того как средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов и ниже на протяжении как минимум пяти дней. Заканчивается сезон горячих батарей после того как в населенном пункте в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет от 8 градусов выше ноля и выше.
Решение о завершении отопительного сезона после того как установится устойчивая положительная температура на уровне властей принимается только для жителей домов, подключенных к центральному отоплению, если жилой дом отапливается автономно и у него имеется индивидуальный тепловой пункт (ИТП), то жильцы сами отключают отопление, точнее принимают решение когда оптимально провести отключение на собрании собственников многоквартирного дома.
Решает вопрос о том когда включать или же отключать отопление не компания, которая поставляет тепло, а власти того или иного субъекта. Безусловно вопрос контролируют и региональные власти, включая министерство жилищно-коммунального хозяйства, однако решение принимает орган местного самоуправления. Приказ публикуется на сайте администрации муниципалитета, далее его тиражируют СМИ.
Башкирия большая республика и день когда отключат отопление наверняка будет разниться для разных районов. Однако всему региону стоит ориентироваться на начало мая, обычно к майским праздникам в Башкирии уже не холодно.
Однако батареи могут стать холодными и раньше мая, так в прошлом 2022 году в Уфе отопительный сезон завершился 26 апреля (в 2021 и вовсе 13 апреля), в Стерлитамаке и Сибае в 2022 году постепенно терять тепло батареи стали 21 апреля, коммунальные службы делали это в том числе и по заявкам жителей.
По данным сервиса Яндекс.Погода среднесуточная температура в Башкирии достигнет +8 градусов и не будет снижаться на протяжении аккурат к 30 апреля. Однако погода переменчива и узнать в мае или же в апреле на улице станет тепло, а дома холодно получится лишь со временем. Приблизительный прогноз весьма обтекаемый — конец апреля и начало мая. Однако не исключены и сюрпризы.
Отопление включают и выключают с зеркальной точностью. Так если осенью батареи первыми становятся горячими в социальных учреждениях, таких как больницы, школы, детские сады и другие учреждения, то отключают их в последнюю очередь.
Отключается отопление постепенно для объектов разного типа. То есть на всех промышленных объектах и в помещениях общественного пользования отопление будет отключено одновременно, разве что у кого-то батареи будут остывать дольше.
Далее «перекроют вентиль» в жилые дома. Однако напомним, что касается это только тех, чей дом подключен к централизованному отоплению. Те, чей дом отапливает крышная котельная или же индивидуальный тепловой пункт сами решат когда батареи перестанут греть их квартиры.
В последнюю очередь отопление перестанут подавать в социальные объекты. Дольше всего батареи продолжать греть детские сады, школы и другие учебные заведения, разумеется в списке также поликлиники и больницы.
В Башкирии как начало так и завершение обычно сопровождается недовольством жителей относительно того, что в их домах холодно. Не меньше критики вызывает и температура в межсезонье в детских садах и школах, где по словам родителей замерзают дети. Тем кто жалуется на температуру у себя дома власти ранее рекомендовали «надеть носочки потеплее», в детских же учреждениях температура должна соответствовать санитарным нормам.
Короткий, но емкий ответ — смириться. Самостоятельно каким-либо образом повлиять на график отключений ни в каких из типов помещений нельзя. Даже если на улице тепло уже настолько, что приходится устраивать дома или в офисе сквозняки, раньше муниципалитета принять решение о том, чтобы прекратить отапливать дом могут принять лишь те, кто не подключен к центральному отоплению. В иных же случаях теплом за которое жители выкладывают круглые суммы приходится отапливать весенние улицы. Каждой весной, а бывает и зимой, жители некоторых домов жалуются на перетоп, однако повлиять на это и как-то отрегулировать температуру нельзя — сделать этого не позволяет система.
Отключение власти организуют тогда, когда уверены в том, что температура «устаканилась» и похолодания не будет. Основывается решение на прогнозах синоптиков. Отключение происходит что называется «окончательно и обжалованию не подлежит», так что морально необходимо быть готовыми и к тому, что сначала дома может быть душно и жарко, а потом настолько прохладно, что не повредит и обогреватель. Повлиять на это не получится никак.
Как уже было сказано самостоятельно определять график отключения могут только те, чьи дома не относятся к единой централизованной системе. Все решают сами собственники и в случае, если на улице стоит жара и топить улицу, а также оплачивать пущенное в никуда тепло нет, они принимают согласованное решение и завершают сезон отопления.
У тех граждан, чьи дома относятся к единой централизованной системе, влиять на график отключения нет. Процесс этот сложный, а механизм занимает много времени. Система работает как гигантский механизм, им она и является и запускается механизм один раз. Тем более стоит напомнить и о том, что уходом за этой системой занимаются даже тогда, когда отопление в дома не подается, именно для этого летом повсеместно отключают горячую воду.
Ежегодно на страницах главы республики Башкортостан и на страницах мэров городов в межсезонье начинаются жаркие баталии граждан. Часть из них просит как можно скорее отключить отопление, так как в их домах жарко и душно о невозможности, а за тепло все равно придется заплатить. Другие просят не отключать отопление как можно дольше, так как в их домах даже при наличии отопления не так тепло как им бы этого хотелось. Отдельно стоят родители воспитанников школ и детских садов, которые опасаются того, что отключение отопления в учреждениях может отразиться на состоянии здоровья ребенка. Однако как уже понятно из сказанного выше, ни к какому эффекту подобные просьбы привести не могут.
Есть и еще один нюанс, оплата за отопление у тех пользователей централизованного отопления производится по разному. Те, у кого в доме имеется общедомовой прибор учета тепла платит за то количество тепла, которое «потребил» дом, а вот граждане, которые ОДПУ в доме не имеют платят за отопление по нормативу, то есть если в мае хотя бы один деть их дома будут отапливаться, то за него придется заплатить немаленькую цену. Наверняка и этот момент учитывается местными властями при принятии решения о том, когда отключить тепло.
Ответить на этот вопрос положительно не выйдет при всем желании. Все знают, что в мае или даже в начале июня бывают и весьма существенные заморозки, но если централизованное отопление отключают, то процесс необратим. Порой конец апреля может быть теплее начала июня, однако те, кто проживает в доме, который относится к «системе» повлиять на ситуацию нельзя. Разве что применением обогревателей, но это уже совсем другая история.
Однако жителям домов стоит знать о том, что в приказе правительства Российской Федерации, на основании которого большинству граждан включают и отключают отопления досконально прописаны все нормы, включая и максимальные периоды, по которым в домах может отключаться отопление, ведь несмотря на то, что на дворе календарная весна, температуры все еще остаются зимними. Необходимо знать, что есть законные основания на кратковременные отключения тепла и в период, когда отопительный сезон еще не окончен, в месяц лишить дом тепла можно не больше чем на 24 часа, не больше 16 часов за одно отключение, при температурах от 12 до 18 градусов, при температуре воздуха от 10 до 12 без тепла можно законно оставить не более чем на 8 часов в сутки. Если же температура колеблется в пределах от 8 до 10 градусов, то одно отключение по продолжительности не должно быть дольше четырех часов.
Есть и исключения, однако они относятся к непредвиденным ситуациям, а именно авариям, угрозам возникновения аварий, разного рода стихийным бедствиям. Также законно отключить отопление могут в том случае, если специалисты выявят попытку несанкционированного подключения как системе, которая может стать причиной нарушений в отлаженной работе всей системы. Также отключить систему отопления может и распоряжение законодателей о деактивации системы.