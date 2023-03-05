Когда закончится отопительный сезон 2022-2023 в Башкирии: даты и нюансы

Однако жителям домов стоит знать о том, что в приказе правительства Российской Федерации, на основании которого большинству граждан включают и отключают отопления досконально прописаны все нормы, включая и максимальные периоды, по которым в домах может отключаться отопление, ведь несмотря на то, что на дворе календарная весна, температуры все еще остаются зимними. Необходимо знать, что есть законные основания на кратковременные отключения тепла и в период, когда отопительный сезон еще не окончен, в месяц лишить дом тепла можно не больше чем на 24 часа, не больше 16 часов за одно отключение, при температурах от 12 до 18 градусов, при температуре воздуха от 10 до 12 без тепла можно законно оставить не более чем на 8 часов в сутки. Если же температура колеблется в пределах от 8 до 10 градусов, то одно отключение по продолжительности не должно быть дольше четырех часов.