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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Глава ГИБДД Башкирии обратился к водителям с важным предупреждением

5 марта 2023, 10:43
Фото: 1MI
Ранее мы сообщали о массовых проверках водителей пассажирского транспорта.

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов обратился к водителям с важным предупреждением в связи с погодными условиями. Отмечается, что в некоторых районах продолжаются обильные снегопады, метели, снежные заносы и гололедица на дорогах.

В связи с этим глава ведомства порекомендовал жителям региона не выезжать за пределы населенных пунктов. Однако если выехать все же необходимо, то рекомендуется быть внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме и ориентированы на оказания помощи всем участникам дорожного движения.

— При возникновении внештатных ситуаций вы можете обратиться в дежурную часть ОБ ДПС Госавтоинспекции МВД по РБ по тел.: 235-84-02, 233-27-31 или в дежурную часть Полка ДПС ОГИБДД УМВД по г. Уфе по тел.: 237-84-80, 237-02-02, — отметил Владимир Севастьянов.

Напомним, что завтра 6 марта в Уфе пройдут сплошные проверки водителей пассажирского транспорта.

В Уфе 6 марта пройдут массовые проверки пассажирского транспорта
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#Элина Сайфранова
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