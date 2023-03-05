Глава ГИБДД Башкирии обратился к водителям с важным предупреждением

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов обратился к водителям с важным предупреждением в связи с погодными условиями. Отмечается, что в некоторых районах продолжаются обильные снегопады, метели, снежные заносы и гололедица на дорогах.
В связи с этим глава ведомства порекомендовал жителям региона не выезжать за пределы населенных пунктов. Однако если выехать все же необходимо, то рекомендуется быть внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД.
Отмечается, что сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме и ориентированы на оказания помощи всем участникам дорожного движения.
— При возникновении внештатных ситуаций вы можете обратиться в дежурную часть ОБ ДПС Госавтоинспекции МВД по РБ по тел.: 235-84-02, 233-27-31 или в дежурную часть Полка ДПС ОГИБДД УМВД по г. Уфе по тел.: 237-84-80, 237-02-02, — отметил Владимир Севастьянов.
Напомним, что завтра 6 марта в Уфе пройдут сплошные проверки водителей пассажирского транспорта.