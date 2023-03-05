Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Глава Башкирии поделился личной фотографией в своих социальных сетях. На фото запечатлен он и его новый питомец — щенок бульдога по кличке Жасмин. По словам самого Радия Хабирова, собачка растает ласковой и умной.
Кроме того, чиновник напомнил, что в непростом мире «есть островки добра и счастья».
— Это наши семьи, наши друзья, наш Башкортостан и, конечно, наша великая Россия… Всем хороший выходных, — Радий Хабиров.