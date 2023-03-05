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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Глава Башкирии поделился личной фотографией

Сегодня, 04:28
Опубликовал фото Радий Хабиров в своих социальных сетях.

Глава Башкирии поделился личной фотографией в своих социальных сетях. На фото запечатлен он и его новый питомец — щенок бульдога по кличке Жасмин. По словам самого Радия Хабирова, собачка растает ласковой и умной.

Кроме того, чиновник напомнил, что в непростом мире «есть островки добра и счастья».

— Это наши семьи, наши друзья, наш Башкортостан и, конечно, наша великая Россия… Всем хороший выходных, — Радий Хабиров.
Фото: Соцсети Радия Хабирова
#Элина Сайфранова
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