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Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

В Башкирии произошел мощный пожар площадью 500 кв. м. в магазине «Светофор» в Чишмах

4 марта 2023, 04:35
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Из здания эвакуировали 20 баллонов с сжиженным газом.

Вечер пятницы 3 марта в Чишмах ознаменовался сильным пожаром. В десятом часу вечера о горении популярного магазина низких цен «Светофор» узнали в диспетчерской, на место пожарные выехали по повышенному рангу сложности и по прибытию застали открытое горение кровли здания. Около полуночи площадь пожара составляла 500 квадратных метров.

По ночным данным от МЧС пострадавших в пожаре не было, из здания специалисты вынесли 20 баллонов в пропаном. Причину пожара еще предстоит установить, этим на месте происшествия занимаются не только дознаватели МЧС, но и эксперт испытательной пожарной лаборатории. Также ночью для координации действий на происшествии работал заместитель начальника Главного управления по государственной противопожарной службе Виталий Барзайкин.

#Ирина Деревянчук#Происшествия
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