В Башкирии произошел мощный пожар площадью 500 кв. м. в магазине «Светофор» в Чишмах

По ночным данным от МЧС пострадавших в пожаре не было, из здания специалисты вынесли 20 баллонов в пропаном. Причину пожара еще предстоит установить, этим на месте происшествия занимаются не только дознаватели МЧС, но и эксперт испытательной пожарной лаборатории. Также ночью для координации действий на происшествии работал заместитель начальника Главного управления по государственной противопожарной службе Виталий Барзайкин.