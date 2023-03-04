В Башкирии формируют шестой добровольческий отряд «Ватан» для участия в СВО

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Стало известно о формировании в Башкирии уже шестого по счету добровольческого батальона для участия в специальной военной операции. О уже идущем наборе в добровольческое формирование рассказал известный общественный деятель из Башкирии, ученый-социолог и участник СВО Ильгиз Султанмуратов, он обратился к парням из республики, в том числе и к тем, что сейчас проходит срочную службу и к тем, кого скоро ждет «дембель».
— В последнее время новое дыхание получило добровольческое движение в нашей республике. С понедельника заработал штаб формирования четвертого и пятого батальонов от Башкортостана. Я знаю что уже собрался и готов ехать на фронт первый взвод башкирского добровольческого отряда «ВАТАН», — написано в канале Яндекс.Дзен «Башкирский Батальон». Репост размещен и в телеграм-канале «Башкирский батальон».
Подразделение, «костяк» которого составляют опытные бойцы, которые имеют опыт в «горячих точках», уже активно ведет набор добровольцев в возрасте до 60 лет. Республика же, как пишет Султанмуратов, обещает и оказывать помощь воинам и поддерживать их семьи.