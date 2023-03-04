В Башкирии формируют шестой добровольческий отряд «Ватан» для участия в СВО

Стало известно о формировании в Башкирии уже шестого по счету добровольческого батальона для участия в специальной военной операции. О уже идущем наборе в добровольческое формирование рассказал известный общественный деятель из Башкирии, ученый-социолог и участник СВО Ильгиз Султанмуратов, он обратился к парням из республики, в том числе и к тем, что сейчас проходит срочную службу и к тем, кого скоро ждет «дембель».