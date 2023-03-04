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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Сделали, что должны были. «Салават» эффектно сравнял счет в серии с «Адмиралом»

4 марта 2023, 04:28
Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» переиграл дома «Адмирал» 5:2

Второй матч серии остался за хозяевами.

Что изменил «Салават»? На самом деле, почти ничего

Иногда ответы на сложные вопросы просты.

Исключая третий период, матч номер два — почти продолжение первого. Хоккей немного более открытый, у «СЮ» лучше подбор, прохождение средней зоны и качество бросков, обе команды больше нацелены на бросок, но в остальном — почти ничего нового.

Просто на этот раз «Адмирал» дрогнул под массированным обстрелом. Хозяева снова тотально доминировали большую часть времени и превзошли как количеством, так и качеством атак, но на сей раз соперник не смог сдержать натиск.

Владивостоку уважение за оборону в первом матче, но по совокупности выглядит так, словно они прошли некоторую критическую точку, после которой стали терять позицию, массово и невовремя удаляться и пропускать на «пятак».

Приморский клуб начал сыпаться со второй минуты. В средней зоне в абсолютно обычной ситуации Николай Елисеев бьет локтем в голову Райану Мерфи и дарит «зелено-белым» шанс. Через 39 секунд Шакир Мухамадуллин открывает счет.

Болельщикам «Адмирала» стоит винить не судей, а игроков собственной команды за безобразную дисциплину. Коротко пройдемся по остальным нарушениям «моряков»:

  • Колби Уильямс, удар клюшкой — Джошуа Хо-Сэнга, на которого не обращает внимание главный тренер Леонид Тамбиев, пропустили к воротам, пришлось бить.

Формально это большинство не реализовано — Александр Кадейкин переправил шайбу после броска Данила Алалыкина спустя доли секунды после окончания штрафа. Практически же Хо-Сэнг заработал на себе второе реализованное большинство серии.

Гол стал для Кадейкина первым с 27 января и за 13 игр.

  • Юрий Паутов, задержка соперника — клюшкой помешал Сергею Шмелеву контратаковать. В некотором роде «фол последней надежды», родившийся из плохого паса в зоне Уфы,
  • командное удаление за неверный запрос на отмену гола — все очевидно,
  • капитан Либор Шулак в зоне «СЮ» заряжает клюшкой в лицо Ивану Дроздову и оставляет команду втроем.

Саша Хмелевский забросил во втором подряд матче.

  • За 10 секунд до выхода Шулака другой легионер Рудольф Червени так же попадает клюшкой в лицо Михаилу Науменкову и защитнику требуется помощь врача. С отметки 29:33 по 34:17, то есть, 4 минуты 44 секунды гости играют в меньшинстве,
  • Вернувшийся Алексей Пустозеров не реализует 1 в 0, но в этой же смене уфимец Артем Гареев ставит подножку Хмелевскому,
  • через 50 секунд после выхода Гареева экс-форвард системы «СЮ» Николай Чебыкин ставит нелепую подножку Владиславу Картаеву.

Удалений много, но все они по делу и ничего спорного в них нет.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

В каждой шайбе поучаствовали игроки не старше 23 лет. Башкиров забросил, вероятно, лучшую в сезоне

Участие воспитанников клуба дает надежду на то, что в будущем они сформируют новый «Салават».

Первый гол — Мухамадуллин (21 год). Второй — Башкиров (21) с передачи Дроздова (23) и Панина (в душе всегда 17). Третий — Кадейкин после броска Алалыкина (21). Четвертый — Дроздов с передачи Шакира. Пятый — Хмелевский (23) с передач Шмелева и Науменкова.

Нам осталось показать шайбы №2 и 4.

Данил Башкиров оторвался от двоих защитников, объехал ворота и бросил с неудобной. Шайба едва задела клюшку защитника Динара Хамидуллина и заскочила в ворота.

Мухамадуллин развивает атаку вторым темпом, Дроздов рассекает левый фланг и бросает (делает прострел Хмелевскому?) с острого угла — Никита Серебряков капитулирует.

Виктор Козлов рассказал, что такое кубковая команда и какие решения должна принимать молодежь

Главный тренер дал интересный комментарий об игре молодежи и об определении кубковой команды.

— Они молодцы, они прогрессируют. Но всегда есть место для прогресса, всегда есть, чему учиться. А им учиться многому и многому. Потому что хоккей в регулярном чемпионате и в плей-офф отличается. Если мы хотим выиграть — нужно перестраиваться и по-другому принимать решения в определенные матчи.

Когда соперник начинает поддавливать, когда соперник идет ва-банк, начинает идти агрессивно в сторону атаки. Какие решения ты принимаешь? Ты принимаешь рискованные, но, может быть, красивые, и, может быть, забьешь, но есть шанс, что перехватят и игра перевернется?

Этим и отличается кубковая команда, которая просто не дает шансов. Она читает ритм, читает игру, она не будет позволять сопернику [многого], она не будет принимать рискованные решения в определенные моменты.

Что ждать от третьего матча? «Адмирал» должен начать активнее, «СЮ» важно снова открыть счет

Третий период показал, что Владивосток способен растаскивать защитников по зоне, делать оставления на входе, ловить вратаря на противоходе, закрывать синюю линию и даже пытаться забивать лакроссы.

Резонно ждать от команды Леонида Тамбиева быстрого и агрессивного домашнего старта. Они должны лучше перенести перелет через 19% экватора. Если «Адмирал» откроет счет, то потом законсервируется в обороне. И они должны подтянуть дисциплину.

Скорее всего, что «моряки» предложат наложения, ибо дома это варьировать выход сочетаний легче. Возможно, мини-превью этого приема мы уже увидели вчера — тренерский штаб изначально поменял нумерацию пятерок.

В плей-офф мини-апдейты происходят в каждом матче. Вероятно, кое-что изменят и уфимцы. Клуб уже вызвал подкрепление из «Тороса», чтобы добиться более длинной скамейки.

Козырем башкирской команды все еще является скорость. Надо возвращать прежний прессинг. Вчера в нем нужды не было. Если Уфа выиграет контроль и откроет счет, то сделает весомую заявку на 2-1 в серии.

Расписание первых четырех игр первого раунда

3 марта. Салават Юлаев — Адмирал 5:2

5 марта 12:00. Адмирал — Салават Юлаев

7 марта 14:30. Адмирал — Салават Юлаев

О старте серии:
«Салават» давил, но не был достаточен против обороны «Адмирала». Счет в серии 0-1
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