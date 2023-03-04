Сделали, что должны были. «Салават» эффектно сравнял счет в серии с «Адмиралом»

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Иногда ответы на сложные вопросы просты.
Исключая третий период, матч номер два — почти продолжение первого. Хоккей немного более открытый, у «СЮ» лучше подбор, прохождение средней зоны и качество бросков, обе команды больше нацелены на бросок, но в остальном — почти ничего нового.
Просто на этот раз «Адмирал» дрогнул под массированным обстрелом. Хозяева снова тотально доминировали большую часть времени и превзошли как количеством, так и качеством атак, но на сей раз соперник не смог сдержать натиск.
Владивостоку уважение за оборону в первом матче, но по совокупности выглядит так, словно они прошли некоторую критическую точку, после которой стали терять позицию, массово и невовремя удаляться и пропускать на «пятак».
Приморский клуб начал сыпаться со второй минуты. В средней зоне в абсолютно обычной ситуации Николай Елисеев бьет локтем в голову Райану Мерфи и дарит «зелено-белым» шанс. Через 39 секунд Шакир Мухамадуллин открывает счет.
Болельщикам «Адмирала» стоит винить не судей, а игроков собственной команды за безобразную дисциплину. Коротко пройдемся по остальным нарушениям «моряков»:
Формально это большинство не реализовано — Александр Кадейкин переправил шайбу после броска Данила Алалыкина спустя доли секунды после окончания штрафа. Практически же Хо-Сэнг заработал на себе второе реализованное большинство серии.
Гол стал для Кадейкина первым с 27 января и за 13 игр.
Саша Хмелевский забросил во втором подряд матче.
Удалений много, но все они по делу и ничего спорного в них нет.
Участие воспитанников клуба дает надежду на то, что в будущем они сформируют новый «Салават».
Первый гол — Мухамадуллин (21 год). Второй — Башкиров (21) с передачи Дроздова (23) и Панина (в душе всегда 17). Третий — Кадейкин после броска Алалыкина (21). Четвертый — Дроздов с передачи Шакира. Пятый — Хмелевский (23) с передач Шмелева и Науменкова.
Нам осталось показать шайбы №2 и 4.
Данил Башкиров оторвался от двоих защитников, объехал ворота и бросил с неудобной. Шайба едва задела клюшку защитника Динара Хамидуллина и заскочила в ворота.
Мухамадуллин развивает атаку вторым темпом, Дроздов рассекает левый фланг и бросает (делает прострел Хмелевскому?) с острого угла — Никита Серебряков капитулирует.
Главный тренер дал интересный комментарий об игре молодежи и об определении кубковой команды.
— Они молодцы, они прогрессируют. Но всегда есть место для прогресса, всегда есть, чему учиться. А им учиться многому и многому. Потому что хоккей в регулярном чемпионате и в плей-офф отличается. Если мы хотим выиграть — нужно перестраиваться и по-другому принимать решения в определенные матчи.
Когда соперник начинает поддавливать, когда соперник идет ва-банк, начинает идти агрессивно в сторону атаки. Какие решения ты принимаешь? Ты принимаешь рискованные, но, может быть, красивые, и, может быть, забьешь, но есть шанс, что перехватят и игра перевернется?
Этим и отличается кубковая команда, которая просто не дает шансов. Она читает ритм, читает игру, она не будет позволять сопернику [многого], она не будет принимать рискованные решения в определенные моменты.
Третий период показал, что Владивосток способен растаскивать защитников по зоне, делать оставления на входе, ловить вратаря на противоходе, закрывать синюю линию и даже пытаться забивать лакроссы.
Резонно ждать от команды Леонида Тамбиева быстрого и агрессивного домашнего старта. Они должны лучше перенести перелет через 19% экватора. Если «Адмирал» откроет счет, то потом законсервируется в обороне. И они должны подтянуть дисциплину.
Скорее всего, что «моряки» предложат наложения, ибо дома это варьировать выход сочетаний легче. Возможно, мини-превью этого приема мы уже увидели вчера — тренерский штаб изначально поменял нумерацию пятерок.
В плей-офф мини-апдейты происходят в каждом матче. Вероятно, кое-что изменят и уфимцы. Клуб уже вызвал подкрепление из «Тороса», чтобы добиться более длинной скамейки.
Козырем башкирской команды все еще является скорость. Надо возвращать прежний прессинг. Вчера в нем нужды не было. Если Уфа выиграет контроль и откроет счет, то сделает весомую заявку на 2-1 в серии.
3 марта. Салават Юлаев — Адмирал 5:2
5 марта 12:00. Адмирал — Салават Юлаев
7 марта 14:30. Адмирал — Салават Юлаев