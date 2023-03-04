Сделали, что должны были. «Салават» эффектно сравнял счет в серии с «Адмиралом»

— Они молодцы, они прогрессируют. Но всегда есть место для прогресса, всегда есть, чему учиться. А им учиться многому и многому. Потому что хоккей в регулярном чемпионате и в плей-офф отличается. Если мы хотим выиграть — нужно перестраиваться и по-другому принимать решения в определенные матчи.