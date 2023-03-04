Ледовое побоище: в первые дни весны Уфу одолела новая зимняя напасть

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Температурные перепады в начале весны и снегопады, обрушившиеся на Башкирию, задали жару всем, от обычных граждан до руководства, и города, и республики. В понедельник глава Башкирии Радий Хабиров поручил уделить особое внимание уборке снега на оперативном совещании в правительстве, а мэр Уфы Ратмир Мавлиев и вовсе устроил выволочку подчиненным из-за неубранного снега и пВ первые оручил чиновникам выйти на улицы с лопатами и самостоятельно убирать снег, раз они не могут должным образом организовать уборку снега.
Но пока компетентные службы пытаются разобраться с последствиями снегопадов, перепады температуры добавили горожанам новую проблему — под неубранной снежной кашей лежит лед.
На странице главы Башкирии Радия Хабирова жительница Уфы Людмила С. показала в каком состоянии находится улица Софьи Перовской у дома 11/3 — «просто отсутствует возможность для пешеходов дойти до остановки. Идём по автомобильной колее. Лестница рядом с бойлерной всегда каток» — возмутилась она.
Проблема снега и льда, но уже не под ногами, а с крыш, остро стоит даже в центре города. В самом центре, во дворах напротив гостиницы «Башкирия».
— Дом по адресу Ленина, 44/46 утопает в снегу. В праздники сбрасывали снег и лёд с крыши, двор завален глыбами льда и снегом. Обращались в УЖХ Кировского района. На подъездах повесили объявления, что 1 марта будет производится чистка снега. Сегодня 2 марта, двор завален, пройти к подъездам не возможно. Примите меры, пожалуйста! — обращается к главе Башкирии жительница двора Наталия.
Анна Б. просит убрать снег для того, чтобы хотя бы видеть лед, которым покрыт тротуар и прилагает фото кусочка глянцевого отполированного льда, прикрытого рыхлой снежной кашей.
— Просим убрать снег и наледь по адресу б-р Молодежи 10. Прошу уже не первый раз чтобы справились с наледью. Сейчас под снегом голый лед. Постоянно падаем около дома, — пожаловалась женщина на странице у Радия Хабирова.
Есть по соседству и еще одна жалоба на состояние бульвара Молодежи, через который пролегает путь к ГКБ № 21, но уже без фото, однако почему-то автору верится на слово.
– Хотелось бы узнать, почему не исполняются поручения мэра Уфы об очистке улиц города от снега. Особенно на социально значимых объектах. 21-я больница, приезжают люди лечиться со всей республики, а как была снежная каша, так и осталась! 57е автобусы отказываются спускаться до больницы до Бульвару Молодёжи, потому что проехать невозможно! Люди вынуждены спускаться с ТЦ Башкирии до больницы пешком! Это что такое вообще? Мало того, так ещё и тротуары нормально не чищены! Они должны чиститься каждый день в снегопад, а чистятся только после жалоб вам! Почему с каждым годом всё хуже и хуже обстоят дела с уборкой снега? Убедительная просьба компетентные органы выполнять свои обязанности и расчистить бульвар Молодёжи и Лесной проезд для проезда автобусов и комфортного передвижения пешеходов! – потребовала жительница Уфы Светлана.
Альбина Г. была кратка и выложила фото обледенелой улицы далеко не с окраин.
– Уфа, Дачный переулок и ул. Бабушкина, не чистят снег, – вместо тысячи слов показала ситуацию.
Ирина Б. потребовала убраться на остановочном комплексе, который весь во льду.
— Люди падают и расшибают головы, почему нельзя лёд вычистить на остановке Мир в сторону Центрального рынка??? При том что это не впервые! Такое ощущение что про зиму только что узнают коммунальщики! А дорога на спуске с проспекта Октября (по чётной стороне) до Комсомольской до ТЦ Монетка? Хоть санки бери и катись вниз! Ужас что творится на дорогах! Просто кошмар! — возмущается женщина, но не публикует никаких фото.
Продолжать, к сожалению, можно еще долго. Так как минимум 80% жалоб касаются именно снега и льда на улицах Уфы и республики. Корреспондент Mkset обратился за комментариями в мэрию Уфы с целью выяснить, есть ли у городских властей какие-либо планы по борьбе с новой напастью.
— Для борьбы с зимней скользкостью на дорогах общего пользования и улицах населенных пунктов, в том числе на искусственных сооружениях (мостах, тоннелях, эстакадах, переездах и т. д.), а также тротуарах, пешеходных зонах, остановочных комплексах и других объектах дорожного хозяйства в осенне-зимний период 2022–2023 гг., используется концентрат минеральный — галит и бионорд, в соответствии с действующим регламентом зимнего содержания в круглосуточном режиме. Для надлежащего содержания улично-дорожной сети города Уфы, в среднем ежесуточно работает более 400 единиц коммунальной техники и 500 рабочих, — сообщили в пресс-службе администрации и напомнили, что коммунальщики совместно с ГИБДД и МБУ «по Благоустройству и содержанию автопарковочных мест», также чистят улицы, и препятствующие уборке припаркованные авто увозят.
Также мы запросили комментарий и в минздраве Башкирии, насколько возрос уличный травматизм. Общей статистики по городу не ведется, однако в ведомстве предложили предоставить статистику на основе данных конкретного травмпункта. Они будут опубликованы после их получения.