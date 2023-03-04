Ледовое побоище: в первые дни весны Уфу одолела новая зимняя напасть

Температурные перепады в начале весны и снегопады, обрушившиеся на Башкирию, задали жару всем, от обычных граждан до руководства, и города, и республики. В понедельник глава Башкирии Радий Хабиров поручил уделить особое внимание уборке снега на оперативном совещании в правительстве, а мэр Уфы Ратмир Мавлиев и вовсе устроил выволочку подчиненным из-за неубранного снега и пВ первые оручил чиновникам выйти на улицы с лопатами и самостоятельно убирать снег, раз они не могут должным образом организовать уборку снега.