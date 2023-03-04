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Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Известен график работы медучреждений Башкирии в выходной праздничный день 8 марта

4 марта 2023, 08:11
Фото: 1MI
Врачи будут работать по графику субботы и принимать неотложные вызовы.

На следующей неделе в среду отмечается Международный женский день 8 марта. День будет выходным, но медики работать будут, но по сокращенному графику субботы. Рабочий день в медучреждениях продлится с 8 утра до 17 часов вечера. Вызовы, включая и неотложные, принимать будут до 16 часов.

А вот вакцинироваться в праздничный день можно будет до самого вечера. Получить прививку можно будет с 8 утра до 8 вечера, помимо прививочных кабинетов в республике будут работать и мобильные пункты вакцинации.

Судя по тому, что работать медучреждения контакт центр минздрава по графику субботы, можно предположить, что и контакт-центр для записи к врачу будет работать по такому же графику – с 8 часов утра до 16 часов. В воскресенье, напомним, запись ведется также с 8 утра и до 14 часов. Дозвониться до контакт-центра можно по номеру телефона 122, далее в тоновом режиме нужно набрать цифру 2.

#Ирина Деревянчук#Общество
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