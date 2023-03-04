Известен график работы медучреждений Башкирии в выходной праздничный день 8 марта

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
На следующей неделе в среду отмечается Международный женский день 8 марта. День будет выходным, но медики работать будут, но по сокращенному графику субботы. Рабочий день в медучреждениях продлится с 8 утра до 17 часов вечера. Вызовы, включая и неотложные, принимать будут до 16 часов.
А вот вакцинироваться в праздничный день можно будет до самого вечера. Получить прививку можно будет с 8 утра до 8 вечера, помимо прививочных кабинетов в республике будут работать и мобильные пункты вакцинации.
Судя по тому, что работать медучреждения контакт центр минздрава по графику субботы, можно предположить, что и контакт-центр для записи к врачу будет работать по такому же графику – с 8 часов утра до 16 часов. В воскресенье, напомним, запись ведется также с 8 утра и до 14 часов. Дозвониться до контакт-центра можно по номеру телефона 122, далее в тоновом режиме нужно набрать цифру 2.