Известен график работы медучреждений Башкирии в выходной праздничный день 8 марта

Судя по тому, что работать медучреждения контакт центр минздрава по графику субботы, можно предположить, что и контакт-центр для записи к врачу будет работать по такому же графику – с 8 часов утра до 16 часов. В воскресенье, напомним, запись ведется также с 8 утра и до 14 часов. Дозвониться до контакт-центра можно по номеру телефона 122, далее в тоновом режиме нужно набрать цифру 2.