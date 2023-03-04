«Иначе изъятие»: Жителей требуют провести капремонт аварийного дома-памятника в Уфе

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Народный фронт в Башкортостане заинтересовался странной историей происходящей в самом центре Уфы. Очень странные дела происходят в доме еще в 2019 году стал объектом культурного наследия и известен он как «Дом Мартемьянова». Однако, как сообщил Народный фронт, обнаружил интереснейшее постановление администрации Уфы № 1653 от 1 февраля 2021 г. дом № 53а по улице Гоголя признан аварийным и подлежащим сносу. Узнали жители об этом от начальника управления капитального строительства администрации Уфы.
Теоретически у жителей есть альтернатива. Либо за свой счет провести в доме, где нет газа и через бывшее отверстие газовой трубы можно из квартиры увидеть небо, либо его не делать и дождаться того что землю под домом изымут, а дом снесут. Факт, что дом является объектом культурного наследия, муниципальных чиновников мало смущает, а ОКН нельзя ни сносить, ни ремонтировать без экспертизы профильных ведомств, а именно Башкультнаследия.
Глава регисполкома Народного Фронта в Башкирии Виталий Брыкин возмутился, что в Уфе на сегодняшний день десятки таких объектов находятся в крайне плачевном состоянии, а их реконструкция не по силам даже региональному бюджету.
— Здесь же требуют реставрацию от жителей. Живут в этом доме далеко не самые обеспеченные граждане, в основном пенсионеры и люди с уровнем дохода ниже среднего, — возмутился Виталий Брыкин и выразил надежду все-таки получить от администрации города и регоператора капитального ремонта разъяснения по данному вопиющему случаю.
Напомним, в Уфе объекты культурного наследия регулярно выставляются на торги, однако желающих выкупить их мало, так как несмотря на прекрасное расположение в центре дома необходимо не просто ремонтировать, а именно реставрировать, сохраняя их культурную ценность. Так в Уфе есть многострадальная усадьба полицмейстера Бухартовского, которая подвергалась поджогам и истирается временем, но так и не может найти того, кто возьмется за ее восстановление. Глава Башкирии однако дал слово, что усадьбу, а точнее лакомый кусочек земли не отдадут под застройку.
– Просто я хочу сказать: эту точку мы умрем, но не дадим никому под застройку – даже если они там бомбу бросят и снесут это здание, все равно не получат, поэтому пусть отстанут, заявил глава на одной из оперативок прошлой весной, 18 апреля.