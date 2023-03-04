«Иначе изъятие»: Жителей требуют провести капремонт аварийного дома-памятника в Уфе

Напомним, в Уфе объекты культурного наследия регулярно выставляются на торги, однако желающих выкупить их мало, так как несмотря на прекрасное расположение в центре дома необходимо не просто ремонтировать, а именно реставрировать, сохраняя их культурную ценность. Так в Уфе есть многострадальная усадьба полицмейстера Бухартовского, которая подвергалась поджогам и истирается временем, но так и не может найти того, кто возьмется за ее восстановление. Глава Башкирии однако дал слово, что усадьбу, а точнее лакомый кусочек земли не отдадут под застройку.