Екатерина Мизулина возмутилась методами профилактики ЧВК «Редан» в Уфе «по-русски»

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Новая напасть, которая взволновала «взрослую» Россию быстро получила отпор. Новот методы борьбы с подобием молодежной субкультуры, так называемой ЧВК «Редан» вызывают вопросы даже «наверху». Так Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной, директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России в своем телеграм-канале показала переписку с якобы школьником из Уфы в которой шестиклассник рассказал о сомнительных методах профилактической работы.
Подросток написал Екатерине Мизулиной в соцсетях и рассказал о том, как работают в некой школе в Уфе. Так по его словам на классном часе классный руководитель сказал детям достать их мобильные телефоны, зайти в телеграм и забила в строке поиска нашумевшую аббревиатуру.
Далее по словам школьника преподаватель предупредила, что проверить подписки детей могут еще не раз. Так, если неположенная подписка будет все-таки обнаружена, школьникам якобы грозят вызовом инспектора по делам несовершеннолетних, при повторной находке вызовут еще раз, после третьего раза поставят на «школьный учет».
— Школьники продолжают писать о методах профилактики по-русски. Не разделяю такой подход, толку от этого не будет. Ребята напуганы. Спрашивают, кто такие «ПДН», какие последствия будут и почему им запрещают носить черные кофты, — подписала переписку с юным уфимцем Екатерина Мизулина.
Тем временем если обратиться к букве закона, то ни учителя ни даже сотрудники полиции, не могут проверить телефон и тем более переписки. Полиция может проверить телефон лишь при условии наличии материала проверки и протокола, однако школьные учителя точно не наделены такими полномочиями.
Mkset уже писал о другом не менее интересном методе профилактики — в городе прошли экстренные собрания родителей, где с них потребовали отчитаться о том где находятся их дети. Велели и родителям проверять детские телефоны и при малейших подозрениях сообщать «куда следует». Также детей решили уберечь от сходок, заняв их на выходных делом — от греха подальше.