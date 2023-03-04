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Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Екатерина Мизулина возмутилась методами профилактики ЧВК «Редан» в Уфе «по-русски»

4 марта 2023, 05:24
Фото: 1MI
Директор «Лиги безопасного интернета» полагает, что «толку от этого не будет».

Новая напасть, которая взволновала «взрослую» Россию быстро получила отпор. Новот методы борьбы с подобием молодежной субкультуры, так называемой ЧВК «Редан» вызывают вопросы даже «наверху». Так Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной, директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России в своем телеграм-канале показала переписку с якобы школьником из Уфы в которой шестиклассник рассказал о сомнительных методах профилактической работы.

Подросток написал Екатерине Мизулиной в соцсетях и рассказал о том, как работают в некой школе в Уфе. Так по его словам на классном часе классный руководитель сказал детям достать их мобильные телефоны, зайти в телеграм и забила в строке поиска нашумевшую аббревиатуру.

о такой странной профилактике школьник решил рассказать не родителям, а сразу "наверх"
Фото: телеграм-канал Екатерины Мизулиной

Далее по словам школьника преподаватель предупредила, что проверить подписки детей могут еще не раз. Так, если неположенная подписка будет все-таки обнаружена, школьникам якобы грозят вызовом инспектора по делам несовершеннолетних, при повторной находке вызовут еще раз, после третьего раза поставят на «школьный учет».

— Школьники продолжают писать о методах профилактики по-русски. Не разделяю такой подход, толку от этого не будет. Ребята напуганы. Спрашивают, кто такие «ПДН», какие последствия будут и почему им запрещают носить черные кофты, — подписала переписку с юным уфимцем Екатерина Мизулина.

Тем временем если обратиться к букве закона, то ни учителя ни даже сотрудники полиции, не могут проверить телефон и тем более переписки. Полиция может проверить телефон лишь при условии наличии материала проверки и протокола, однако школьные учителя точно не наделены такими полномочиями.

Mkset уже писал о другом не менее интересном методе профилактики — в городе прошли экстренные собрания родителей, где с них потребовали отчитаться о том где находятся их дети. Велели и родителям проверять детские телефоны и при малейших подозрениях сообщать «куда следует». Также детей решили уберечь от сходок, заняв их на выходных делом — от греха подальше.

 

 

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#Ирина Деревянчук#Дети#Общество
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