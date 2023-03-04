Екатерина Мизулина возмутилась методами профилактики ЧВК «Редан» в Уфе «по-русски»

Mkset уже писал о другом не менее интересном методе профилактики — в городе прошли экстренные собрания родителей, где с них потребовали отчитаться о том где находятся их дети. Велели и родителям проверять детские телефоны и при малейших подозрениях сообщать «куда следует». Также детей решили уберечь от сходок, заняв их на выходных делом — от греха подальше.