Детская доза: 25 макарошек и крошечное мясо подают на обед за 85 рублей в школе Уфы

Тема школьного питания в Башкирии продолжает оставаться актуальной, но бросает ее из стороны в сторону, то школа в Уфе становится победителем федерального конкурса, то из супа в Белорецке пропадает положенная к борщу сметана. Даже высшие власти республики поднимали данный вопрос. Так на оперативке в конце 2022 года Радий Хабиров отправил чиновников по школам с проверками тарелок, особых нарушений найдено не было, всем было и горячо и вкусно и сытно. При этом в соцсетях, да и на кухнях своих квартир жители Башкирии не соглашались с информацией властей — у многих дети в школах не едят, потому что еда холодная и невкусная.