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Published Сегодня, 06:25

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Updated Сегодня, 06:56

Детская доза: 25 макарошек и крошечное мясо подают на обед за 85 рублей в школе Уфы

4 марта 2023, 06:25
Фото: mkset.ru

Дети-шпионы в шоке: Уфимца возмутил размер порции обеда в школе для старшеклассника

Второе блюдо впечатляет своей миниатюрностью, а вот супа подают в достатке.

Куда уходит детство всем известно из популярной песни. А вот куда уходит мясо из вторых блюд в школьных обедах — вопрос открытый. Читатель Mkset недоумевает над размером порции второго блюда, которую в одной из школ Уфы подают на обед старшеклассникам, организм которых активно растет и требует качественного питания.

— 156 школа. Вот так младший брат показывает, как их кормят в школе за 85 рублей в день. Вчера картошка и суп, сегодня макароны и суп. К супу нареканий нет, но вот второе блюдо размеры — порций для детей, а это дают детям выпускных классов. Так же накладывают супы они сами либо учителя, а второе блюдо накладывают повара, — сообщил редакции старший брат школьника.

Напомним, готовят детям на специализированных предприятиях, в центрах детского и диетического питания. Оттуда блюда разъезжаются по школам, а работники столовых уже подогревают пищу и формируют порции, размер который между прочим указан в меню.

Тема школьного питания в Башкирии продолжает оставаться актуальной, но бросает ее из стороны в сторону, то школа в Уфе становится победителем федерального конкурса, то из супа в Белорецке пропадает положенная к борщу сметана. Даже высшие власти республики поднимали данный вопрос. Так на оперативке в конце 2022 года Радий Хабиров отправил чиновников по школам с проверками тарелок, особых нарушений найдено не было, всем было и горячо и вкусно и сытно. При этом в соцсетях, да и на кухнях своих квартир жители Башкирии не соглашались с информацией властей — у многих дети в школах не едят, потому что еда холодная и невкусная.

Говорил о питании в школах и министр образования республики Айбулат Хажин. По его мнению недовольство школьников горячим питанием вызвано тем, что дети привыкли к другой еде. И заявил, что «надо воспитывать культуру здорового питания именно в семье».

— Для них предпочтительней чипсы, шоколад, бургеры и так далее. Да? Тот фастфуд, который перенасыщен глутаматом натрия, и вызывает позывы к приемам пищи и аппетит. А здоровая пища как раз-таки способствует правильному развитию детского организма, — разъяснил в декабре министр.

Mkset в свою очередь смог найти спецагентов — «детей-шпионов», которые фиксировали свои школьные обеды. Изучить меню и вид провианта для детей можно в большом материале журналиста издания.

 

Недокотлета и холодная каша: как дети-шпионы раскрыли правду о школьном питании в Уфе
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#Ирина Деревянчук#Общество#Дети
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