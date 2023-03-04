Буйство погоды продолжается: на выходных в Башкирии будет снежно и потеплеет до +1

Прогноз по Башкирии на сутри к 20 часов субботы и до 20 часов воскресенья следующий — днем колебания в районе нуля, от — 4 до +1 градуса, ночью тоже не слишком холодно, от -8 до -3 градусов. Однако будет достаточно ветрено, ветер прогнозируется сильный, со скоростью 9-14 метров в секунду, местами по республике ветер обещает быть порывистым.