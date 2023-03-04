Буйство погоды продолжается: на выходных в Башкирии будет снежно и потеплеет до +1

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В пресс-службе МЧС по Башкирии жителей республики предупредили, что на выходных 4 и 5 марта отдохнуть можно от чего угодно, но не от снега и прочих напастей, которые мучают регион уже вторую неделю.
Прогноз по Башкирии на сутри к 20 часов субботы и до 20 часов воскресенья следующий — днем колебания в районе нуля, от — 4 до +1 градуса, ночью тоже не слишком холодно, от -8 до -3 градусов. Однако будет достаточно ветрено, ветер прогнозируется сильный, со скоростью 9-14 метров в секунду, местами по республике ветер обещает быть порывистым.
Прогнозируются и неблагоприятные погодные явления, а именно гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, но не везде, а местами, правда места эти не уточняются, так что готовым надо быть ко всему. На автодорогах ухудшение видимости в снеге, дымке 1-2 километра.