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Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Буйство погоды продолжается: на выходных в Башкирии будет снежно и потеплеет до +1

4 марта 2023, 10:49
Фото: 1MI

В МЧС предупредили о гололедице, мокром снеге и снежных заносах в выходные в Башкирии

На этих выходных отдохнуть от капризов природы не выйдет.

В пресс-службе МЧС по Башкирии жителей республики предупредили, что на выходных 4 и 5 марта отдохнуть можно от чего угодно, но не от снега и прочих напастей, которые мучают регион уже вторую неделю.

Прогноз по Башкирии на сутри к 20 часов субботы и до 20 часов воскресенья следующий — днем колебания в районе нуля, от — 4 до +1 градуса, ночью тоже не слишком холодно, от -8 до -3 градусов. Однако будет достаточно ветрено, ветер прогнозируется сильный, со скоростью 9-14 метров в секунду, местами по республике ветер обещает быть порывистым.

Прогнозируются и неблагоприятные погодные явления, а именно гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, но не везде, а местами, правда места эти не уточняются, так что готовым надо быть ко всему. На автодорогах ухудшение видимости в снеге, дымке 1-2 километра.

#Ирина Деревянчук#Погода
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