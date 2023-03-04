Больницы Башкирии получили дорогостоящие наркозно-дыхательные аппараты

Posted 4 марта 05:53
Published 4 марта 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Всего больницы республики получили 16 наркозно-дыхательных аппаратов общей стоимостью более 67 млн рублей. Техника предназначена для проведения анестезии, вентиляции легких и мониторинга параметров жизнедеятельности пациента.
Один из таких аппаратов получила Толбазинская центральная районная больница. Наркозный аппарат стоимостью 4,2 млн рублей предназначен для пациентов любого возраста. Это современное, компактное устройство с возможностью изменения функций при подаче ингаляционной анестезии с помощью кислорода, закиси азота и паров жидких анестетиков, пояснили в минздраве.
В эту же больницу также поступил аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью более 1 млн рублей. Оборудование предназначено для длительной вентиляции взрослых пациентов, а также детей весом от 5 килограммов в отделениях реанимации и интенсивной терапии.
— Аппарат предоставляет пользователю широкий выбор режимов и параметров вентиляции. Это позволяет проводить качественную вентиляцию легких в любых клинических ситуациях. Новая техника обеспечивает мониторинг всех основных параметров дыхания и респираторной механики пациента, — отметил главный врач Толбазинской ЦРБ Роберт Иштуков.