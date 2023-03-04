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Posted 4 марта 05:53

Published 4 марта 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Больницы Башкирии получили дорогостоящие наркозно-дыхательные аппараты

4 марта 2023, 05:53
Фото: 1MI
В больницы Башкирии поступили новые наркозно — дыхательные аппараты, благодаря реализации программы по модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

Всего больницы республики получили 16 наркозно-дыхательных аппаратов общей стоимостью более 67 млн рублей. Техника предназначена для проведения анестезии, вентиляции легких и мониторинга параметров жизнедеятельности пациента.

Один из таких аппаратов получила Толбазинская центральная районная больница. Наркозный аппарат стоимостью 4,2 млн рублей предназначен для пациентов любого возраста. Это современное, компактное устройство с возможностью изменения функций при подаче ингаляционной анестезии с помощью кислорода, закиси азота и паров жидких анестетиков, пояснили в минздраве.

В эту же больницу также поступил аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью более 1 млн рублей. Оборудование предназначено для длительной вентиляции взрослых пациентов, а также детей весом от 5 килограммов в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

— Аппарат предоставляет пользователю широкий выбор режимов и параметров вентиляции. Это позволяет проводить качественную вентиляцию легких в любых клинических ситуациях. Новая техника обеспечивает мониторинг всех основных параметров дыхания и респираторной механики пациента, — отметил главный врач Толбазинской ЦРБ Роберт Иштуков.

 

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Башкортостан
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