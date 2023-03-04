Больницы Башкирии получили дорогостоящие наркозно-дыхательные аппараты

В эту же больницу также поступил аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью более 1 млн рублей. Оборудование предназначено для длительной вентиляции взрослых пациентов, а также детей весом от 5 килограммов в отделениях реанимации и интенсивной терапии.