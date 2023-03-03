За денежные переводы террористам из САР 26-летний уфимец проведет за решеткой 10 лет

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:22
26-летний уфимец принимал участие в финансирование терроризма. Выяснили это сотрудники УФСБ по Башкирии – с 2019 по 2021 год мужчина не раз переводил деньги на лица, которые организовывали сбор денег, которые предназначались на финансирование деятельности террористической организации международного уровня «Катиба Таухид валь-Джихад», деятельность которой в России запрещена. Известно, что запрещенная организация действует в Сирийской Арабской Республике.
Мужчина пытался в Апелляционном военном суде обжаловать изначальный приговор о лишении свободы на срок 10 лет, однако приговор Центрального окружного военного суда оставили в силу и в конце февраля он вступил законную силу.