За денежные переводы террористам из САР 26-летний уфимец проведет за решеткой 10 лет

26-летний уфимец принимал участие в финансирование терроризма. Выяснили это сотрудники УФСБ по Башкирии – с 2019 по 2021 год мужчина не раз переводил деньги на лица, которые организовывали сбор денег, которые предназначались на финансирование деятельности террористической организации международного уровня «Катиба Таухид валь-Джихад», деятельность которой в России запрещена. Известно, что запрещенная организация действует в Сирийской Арабской Республике.