mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

За денежные переводы террористам из САР 26-летний уфимец проведет за решеткой 10 лет

3 марта 2023, 06:58
Фото: УФСБ России по Башкирии
Денежные переводы запрещенной в РФ террористической организации мужчина осуществлял 2 года.

26-летний уфимец принимал участие в финансирование терроризма. Выяснили это сотрудники УФСБ по Башкирии – с 2019 по 2021 год мужчина не раз переводил деньги на лица, которые организовывали сбор денег, которые предназначались на финансирование деятельности террористической организации международного уровня «Катиба Таухид валь-Джихад», деятельность которой в России запрещена. Известно, что запрещенная организация действует в Сирийской Арабской Республике.

Мужчина пытался в Апелляционном военном суде обжаловать изначальный приговор о лишении свободы на срок 10 лет, однако приговор Центрального окружного военного суда оставили в силу и в конце февраля он вступил законную силу. 

Жительницу Башкирии осудили на 6 лет за финансирование терроризма 8 лет назад
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Всем оставаться на своих местах: в Уфе детей «закрывают» в школах на все выходные
Сегодня, 07:04
Дело Христолюбова: врач из Уфы отстоял право на военный билет
Вчера, 12:39
Суд вынес решение по делу о смерти рабочих "ГазпроНефтехимСалавата"
Вчера, 15:54
Не военная компания, но всем страшно: может ли «ЧВК Редан» закошмарить Башкирию
1 марта 06:32
«БашРТС» раскрыл сколько жители Башкирии заплатят за февральское отопление
Вчера, 12:36
«Глубокий люкс» на окраине Уфы: что сделают с озером в Деме и почему местные против
28 февраля 10:09