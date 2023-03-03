Всем оставаться на своих местах: в Уфе детей «закрывают» в школах на все выходные

«Изюминкой» прошедших мероприятий стал запрет выпускать ребенка из поля зрения в предстоящие выходные. В некоторых школах ограничились сбором сообщений (где-то под роспись, где-то просто сообщениями в классном чате), где будут находиться ученики в субботу и в воскресенье. Детям предложили явиться в школу на бесплатные кружки. В других образовательных заведениях заявили, что в субботу школьники обязаны явиться в класс и с 12:00 до 15:00 заниматься подготовкой к всероссийским проверочным работам. Те, кто по каким-то причинам не сможет явиться, должны были предъявить для этого веские причины.