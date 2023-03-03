Всем оставаться на своих местах: в Уфе детей «закрывают» в школах на все выходные

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Накануне вечером в уфимских школах провели экстренные родительские собрания. Классные руководителя заявили родителям, что они обязаны знать, где находится из ребенок в любой момент, а также контролировать его соцсети. При малейшем подозрении, что школьник состоит в каком-то подозрительном сообществе, взрослые должны принимать меры — сообщить в школу или обратиться к специалистам.
«Изюминкой» прошедших мероприятий стал запрет выпускать ребенка из поля зрения в предстоящие выходные. В некоторых школах ограничились сбором сообщений (где-то под роспись, где-то просто сообщениями в классном чате), где будут находиться ученики в субботу и в воскресенье. Детям предложили явиться в школу на бесплатные кружки. В других образовательных заведениях заявили, что в субботу школьники обязаны явиться в класс и с 12:00 до 15:00 заниматься подготовкой к всероссийским проверочным работам. Те, кто по каким-то причинам не сможет явиться, должны были предъявить для этого веские причины.
«На резонный вопрос, для чего это делается, учитель ответила: чтобы дети не пошли в торговые центы, потому что они сбиваются в группы и это опасно. Чем так страшны пятиклассники, мне непонятно. Некоторые родители сразу отказались отправлять детей в школу: у кого-то кружки, у кого-то день рождения», - рассказала жительница Кировского района Уфы.
Она отметила, что пока не знает, пойдет ли ее ребенок в субботу в школу или нет, но вполне возможно, что в запретное время он будет в торгцентре: «посещать супермаркет с детьми ведь не запрещено?».
В воскресенье, по ее словам, приходить в школу уже не заставляют. Но родители должны сообщить, где будут их дети — и по-прежнему не спускать с них глаз.
«На вопрос, вводится ли этот «домашний арест» только на предстоящие или вообще на все выходные, учитель ответила, что «пока велели сказать так», - поделились информацией горожане.
Подобного рода собрания состоялись по всему городу. Еще одна мама сообщила Mkset, что детям даже рассказали о субкультуре ЧВК «Рёдан», из-за которой все это и началось. Родители называют подобные меры, мягко говоря, глупостью и бредом.
«Дети и не знали про это движение, пока вчера в школе им не рассказали. Теперь, конечно, им стало интересно, что именно запретили. Уже посмотрели в интернете. […] (уничижительный эпитет для глупого человека), сами разрекламировали”, - считает еще одна уфимка.
Примечательно, что как только учителя зачитали тексты выданных им методичек, то и многие из родителей, прежде и не знавшие о существовании этой субкультуры, начали искать информацию о ней. То есть неумелые запретительные действия чиновников спровоцировали эффект Барбары Стрейзанд. Они сами же привлекли внимание к нежелательной информации.
Mkset запросил комментарий в мэрии Уфы.