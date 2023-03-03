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Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

В Зилаирском районе Башкирии пять человек пострадали в ДТП с УАЗиком и Ладой Ларгус

3 марта 2023, 05:50
Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова
Пострадали в том числе и три пассажира Ларгуса.

3 марта утром в Башкирии произошло встречное столкновение двух автомобилей. Столкнулись два отечественных автомобиля, «УАЗ Патриот» и «Лада Ларгус». Произошло столкновение на автодороге Магнитогорск-Ира. Сообщил о происшествии глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, однако руководитель ведомства не уточнил, было ли ДТП обусловлено непогодой, вероятно дело в том, что подробности его еще уточняются. На месте происшествия же сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции района.

Оба водителя и три пассажира Ларгуса в больнице. Степень полученных ими травм не уточняется.

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#Ирина Деревянчук#Происшествия
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