В Зилаирском районе Башкирии пять человек пострадали в ДТП с УАЗиком и Ладой Ларгус

3 марта утром в Башкирии произошло встречное столкновение двух автомобилей. Столкнулись два отечественных автомобиля, «УАЗ Патриот» и «Лада Ларгус». Произошло столкновение на автодороге Магнитогорск-Ира. Сообщил о происшествии глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, однако руководитель ведомства не уточнил, было ли ДТП обусловлено непогодой, вероятно дело в том, что подробности его еще уточняются. На месте происшествия же сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции района.