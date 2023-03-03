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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В Уфе установили новый предельный размер стоимости ритуальных услуг

3 марта 2023, 12:49
Фото: 1MI
Стоимость выросла почти на тысячу рублей

В Уфе установлен новый предельный размер стоимости ритуальных услуг и, в частности, услуге погребения усопшего специализированной службой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе его родственникам. Об этом сообщает пресс-служба уфимской администрации. 

Сообщается, что стоимость услуг, таким образом, составила 8962,5 рубля, увеличившись почти на тысячу рублей. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения обойдется в 2345,37 рубля, перевозка тела умершего на кладбище — в 2572,2, само погребение — в 4044,93 рубля. Услуга по оформлению документов остается бесплатной. 

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#Азамат Нухов#Общество
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