В Уфе установили новый предельный размер стоимости ритуальных услуг

Сообщается, что стоимость услуг, таким образом, составила 8962,5 рубля, увеличившись почти на тысячу рублей. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения обойдется в 2345,37 рубля, перевозка тела умершего на кладбище — в 2572,2, само погребение — в 4044,93 рубля. Услуга по оформлению документов остается бесплатной.