В Уфе прокуратура выявила более 300 нарушений по очистке города от снега

В Уфе коммунальные службы не принимают достаточно мер для качественной уборки улиц и дворов от снега и наледи. Что в свою очередь приводит к увеличению ДТП на дорогах, а также образованию снежных завалов, затрудненному движению транспорта и перемещению пешеходов. К такому выводу пришла городская прокуратура после проведения ряда проверок.