В Уфе прокуратура выявила более 300 нарушений по очистке города от снега

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В Уфе коммунальные службы не принимают достаточно мер для качественной уборки улиц и дворов от снега и наледи. Что в свою очередь приводит к увеличению ДТП на дорогах, а также образованию снежных завалов, затрудненному движению транспорта и перемещению пешеходов. К такому выводу пришла городская прокуратура после проведения ряда проверок.
— По результатам надзорных мероприятий прокуратура внесла в адрес главы городской администрации представление о незамедлительном устранении указанных нарушений, — сообщили в прокуратуре Башкирии.
Отмечается, что представление из-за ненадлежащего содержания автомобильных дорог вынесены и в адрес руководителя территориального МБУ Служба по благоустройству, также было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).
Напомнили в прокуратуре и о возбуждении уголовное дело после трагедии на Шумавцовском путепроводе в Сипайлово. В надзорном ведомстве заявили, что ненадлежащая очистка мостового перехода через железнодорожные пути повлекла смерть 59-летнего мужчины.
— Лишь после вмешательства прокуратуры Ленинского района г. Уфы ООО Управляющая компания «Ленинский» произвело необходимую очистку крыш многоквартирных домов от снега, — прокуратура Башкирии.
Так, только за два месяца 2023 года в Уфе прокуратура выявила более 300 нарушений законодательства в данной сфере. В результате было внесено 163 представления, возбуждено 20 дел об административных правонарушениях, 1 уголовное дело. Устранение всех нарушений находится на контроле прокуратуры.
Напомним, что накануне в Уфе из-за неубранного снега во дворе дома застряла карета скорой помощи. Также сообщалось и том, что в снегу увяз и автозак ФСИН, который перевозит подследственных из следственного изолятора в суд и обратно.