В ДТП в Уфе пострадала 8-летняя девочка, переходившая дорогу в неустановленном месте

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В среду, второго марта, в Уфе девочка в возрасте восьми лет получила серьезные травмы в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.
Сообщается, что инцидент произошел около 13:00 на улице Николая Дмитриева. Водитель за рулем «Kia Rio» допустил наезд на ребенка, двигаясь в сторону бульвара Хадии Давлетшиной. Примечательно, что девочка переходила дорогу в неположенном месте.
В результате аварии девочка с тяжелыми травмами была госпитализирована. За комментарием о состоянии здоровья девочки Mkset обратился в Минздрав РБ. Мы опубликуем ответ сразу после получения.
Ранее в Демском районе Уфы в ДТП пострадал семилетний мальчик. По предварительным данным, ребенок решил перейти через дорогу в неположенном месте.