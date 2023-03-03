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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В ДТП в Уфе пострадала 8-летняя девочка, переходившая дорогу в неустановленном месте

3 марта 2023, 06:32
Фото: 1MI
Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами

В среду, второго марта, в Уфе девочка в возрасте восьми лет получила серьезные травмы в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

Сообщается, что инцидент произошел около 13:00 на улице Николая Дмитриева. Водитель за рулем «Kia Rio» допустил наезд на ребенка, двигаясь в сторону бульвара Хадии Давлетшиной. Примечательно, что девочка переходила дорогу в неположенном месте.

В результате аварии девочка с тяжелыми травмами была госпитализирована. За комментарием о состоянии здоровья девочки Mkset обратился в Минздрав РБ. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

Ранее в Демском районе Уфы в ДТП пострадал семилетний мальчик. По предварительным данным, ребенок решил перейти через дорогу в неположенном месте.   

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#Азамат Нухов#Происшествия#Город
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