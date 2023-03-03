В Башкирии суд наказал виновных в гибели 18-летнего парня и 14-летней девочки

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В Бирске суд вынес приговор по факту оказания некачественных услуг, которые привели к смерти 18-летнего парня и 14-летней девочки в феврале 2020 года. По информации СК Башкирии, виновными по части 3 статьи 218 УК РФ признаны экс-директор филиала ЗАО «Башкирское специализированное ремонтно-строительное управление противопожарных работ» и директор ООО «Газавтоматика».
Было установлено, что в период с 2005 по 2007 года в ходе строительства пятиэтажного дома, в котором и погибли молодые люди, были допущены нарушения. В частности, на некоторых участках в дымоходе и вентиляционных каналах отсутствовала тяга и продукты сгорания природного газа от работающего газового котла скапливались в одной из квартир.
Так, для первичного обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов дома до ввода его в эксплуатацию привлекли ЗАО «БСРСУ ПР». Однако данные работы сотрудники не выполнении, а директор компании, будучи в курсе этого, дал указание подчиненному мастеру составить подложный акт о проведении проверки и соответствии вентиляционных и дымовых каналов предъявляемым законом требованиям. Далее, дом был введен в эксплуатацию.
Уже в период с 2008 по 2020 года управляющие компании данного дома на договорной основе привлекли специализированные организации для технического обслуживания вентиляционных и дымовых каналов — это ЗАО «БСРСУ ПР», индивидуальный предприниматель в лице директора ЗАО «БСРСУ ПР» и ООО «Газавтоматика». По данным следователей, компании работы также не проводили, в связи с чем нарушения, которые были допущены еще при строительстве, выявлены не были. Между тем, руководители управляющих компаний ООО «УЖКХ Сервис» и ООО «УК Жилфонд» самоустранились от контроля исполнения обязательств.
— В результате преступных действий подсудимых вентиляционные и дымовые каналы указанного дома длительное время эксплуатировались с грубыми нарушениями, создающими реальную опасность для жизни и здоровья проживающих в указанном доме лиц, что привело к тому, что в период с 31 января на 1 февраля 2020 года находившиеся в вышеуказанной квартире дома 18-летний юноша и 14-летняя девушка отравились скопившейся в помещении окисью углерода, от которой молодой человек скончался на месте, а девушка скончалась на следующий день в больнице, — сообщают в СК Башкирии.
Известно, что подсудимых приговорили к 3 годам исправительной колонии строгого режима, их также лишили права заниматься оказанием услуг в сфере ЖКХ в течение 2 лет. А вот уголовное дело в отношении директора и учредителя ООО «Управляющая компания жилищным фондом» прекращено, в связи с истечением срока давности, однако вину в совершенном преступлении обвиняемый признал. По аналогичной причине прекращено дело и в отношении экс-директора ООО «УЖКХ Сервис», вину свою он также признал.