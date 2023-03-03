В Башкирии суд наказал виновных в гибели 18-летнего парня и 14-летней девочки

Уже в период с 2008 по 2020 года управляющие компании данного дома на договорной основе привлекли специализированные организации для технического обслуживания вентиляционных и дымовых каналов — это ЗАО «БСРСУ ПР», индивидуальный предприниматель в лице директора ЗАО «БСРСУ ПР» и ООО «Газавтоматика». По данным следователей, компании работы также не проводили, в связи с чем нарушения, которые были допущены еще при строительстве, выявлены не были. Между тем, руководители управляющих компаний ООО «УЖКХ Сервис» и ООО «УК Жилфонд» самоустранились от контроля исполнения обязательств.