В Башкирии компания депутата-единоросса травит почву, несмотря на указания Хабирова

— Я напомню, что являюсь секретарем регионального отделения «Единой России». И я прошу исполком разобраться: если эти факты подтверждаются, то не надо нам таких депутатов. Мы тут, значит, одной рукой гребем эти свалки, куча денег у нас туда уходит, а с другого бока депутат наш туда подгребает. Так не бывает! Не надо нам таких депутатов. У нас много достойных людей, которые не вылезают из Донбасса и деньги туда отправляют. Вот на таких людей и надо ориентироваться.