В Башкирии компания депутата-единоросса травит почву, несмотря на указания Хабирова

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В частности, ООО «СтройПроект» депутата местного совета от партии «Единая Россия» Радика Шамсутдинова незаконно сливает сюда коммунальные отходы из жилых домов и свозит строительный мусор.
Напомним, в феврале на оперативке в ЦУРе Радий Хабиров потребовал лишить нарушителя мандата. Однако спустя две недели после этого ничего не поменялось. Стоит подчеркнуть, что жидкие коммунальные отходы относятся к IV классу опасности, их можно утилизировать только на очистных сооружениях. Это необходимо именно в таком формате, поскольку остатки экскрементов легко могут попасть через грунтовые воды в питьевые колодцы и скважины жителей, откуда они берут воду для приготовления пищи, купания детей, полива огородов. Здоровье селян по-прежнему остается под угрозой. Отметим, что Радий Хабиров в связи с этим потребовал лишить Шамсутдинова депутатского мандата:
— Я напомню, что являюсь секретарем регионального отделения «Единой России». И я прошу исполком разобраться: если эти факты подтверждаются, то не надо нам таких депутатов. Мы тут, значит, одной рукой гребем эти свалки, куча денег у нас туда уходит, а с другого бока депутат наш туда подгребает. Так не бывает! Не надо нам таких депутатов. У нас много достойных людей, которые не вылезают из Донбасса и деньги туда отправляют. Вот на таких людей и надо ориентироваться.
Новость с воодушевлением восприняли жители Мишкино, у которых появился шанс дышать чистым воздухом, без запаха фекалий, и пить качественную воду, не отравленную канализационными стоками. В комментариях в соцсетях люди требовали обязать депутата Шамсутдинова рекультивировать незаконную свалку.
Тем не менее по неизвестным причинам все возмущения главы республики остались только на словах, так как чиновники то ли от собственной некомпетентности, то ли в силу других причин не стали принимать кардинальное решение, а спустили эту проблему «на тормозах». Местные считают, что у Шамсутдинова якобы есть высокопоставленные покровители.
В конце прошлого года к делу подключились общественные наблюдатели «Общероссийского народного фронта», которые вынесли тему систематического загрязнения грунтовых вод на федеральный уровень. В итоге местная прокуратура подтвердила несанкционированное размещение отходов IV класса опасности компанией «СтройПроект», принадлежащей Радику Шамсутдинову. За слив содержимого машин ассенизаторов в грунт на окраине села Мишкино, где по сути образовалась несанкционированная свалка, компанию депутата привлекли по административной статье (ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»), выписав ему лишь предупреждение. Хотя минимальное наказание по этой статье — штраф, а за повторное нарушение — административное приостановление деятельности до 90 суток.
Напомним, президент России Владимир Путин на недавней встрече с Радием Хабировым указал на серьёзные экологические проблемы в регионе.
— Есть вопросы, которые требуют особого внимания со стороны всей вашей команды и с вашей стороны лично. Имею в виду, конечно, такие вопросы, как окружающая среда… Здесь есть, над чем работать, — отметил Владимир Путин.
Остается рассчитывать на то, что поручения президента страны будут взяты на контроль и его контрольное управление обязательно проверит ход их исполнения, а «Единая Россия» задумается членах собственной партии перед выборами в Госсобрание — Курултай РБ.