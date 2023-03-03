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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В Башкирии автобус с 22 детьми попал в ДТП

3 марта 2023, 09:26
Фото: Владимир Севастьянов // Telegram
Авария произошла сегодня, 3 марта, сообщает глава ГИБДД Башкирии.

Сегодня, 3 марта, на дороге Стерлитамак — Федоровка произошло ДТП с участием автобуса, в салоне которого находились 22 ребенка.

По информации главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, автобус при выезде на главную дорогу совершил касательное столкновение с ВАЗ-21 099. К счастью, пострадавших нет, а транспортные средства получили механические повреждения.

Известно, что автобус отвозил детей в школу в селе Айгулево, до образовательного учреждения оставалось доехать около 500 метров. После столкновения детям пришлось самостоятельно идти до школы. 

По факту ДТП проводится проверка.

#Элина Сайфранова
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