В Башкирии автобус с 22 детьми попал в ДТП

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Сегодня, 3 марта, на дороге Стерлитамак — Федоровка произошло ДТП с участием автобуса, в салоне которого находились 22 ребенка.
По информации главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, автобус при выезде на главную дорогу совершил касательное столкновение с ВАЗ-21 099. К счастью, пострадавших нет, а транспортные средства получили механические повреждения.
Известно, что автобус отвозил детей в школу в селе Айгулево, до образовательного учреждения оставалось доехать около 500 метров. После столкновения детям пришлось самостоятельно идти до школы.
По факту ДТП проводится проверка.