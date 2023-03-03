Ратмир Мавлиев показал происходящее у «Южных ворот» Уфы с высоты птичьего полета

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем telegram-канале показал ход работ на одной из самых масштабных инфраструктурных строек в Уфе. Работы идут по графику, что неудивительно, ведь летом мэр велел ответственным из городской администрации или соблюдать сроки или ставить палатки близ стройки и находиться внутри процесса.