Ратмир Мавлиев показал происходящее у «Южных ворот» Уфы с высоты птичьего полета

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем telegram-канале показал ход работ на одной из самых масштабных инфраструктурных строек в Уфе. Работы идут по графику, что неудивительно, ведь летом мэр велел ответственным из городской администрации или соблюдать сроки или ставить палатки близ стройки и находиться внутри процесса.
Так 2 марта мостовики приступили к монтажу балок нового пролетного строения, которое соединит улицу Армавирскую и Пугачева.
— Пока установили две балки, всего их будет 80. До этого этапа работ на новом путепроводе подрядчики устроили 102 буронабивные сваи из 108. Уже на следующей неделе данная часть строительства будет завершена. Параллельно здесь строим ливневую канализацию и переустраиваем сети водоснабжения, — разъяснил мэр.