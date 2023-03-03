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Published Сегодня, 14:02

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Updated Сегодня, 14:02

ОМК стала партнером III международных зимних игр в Уфе

3 марта 2023, 14:02
Фото: ОМК
Благовещенский завод Объединенной металлургической компании (Республика Башкортостан) в третий раз выступил партнером Международных зимних игр в Уфе, на которых соревнуются студенты.

В лыжном забеге участвовали студенческие команды из Египта, Кубы, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и других стран. Вместе с ними на лыжню вышли школьники, студенты колледжей и сотрудники более 30 организаций-партнеров.

В этом году мероприятие приурочили к 75-летию Уфимского государственного нефтяного технического университета. Благовещенский завод ОМК многие годы взаимодействует с университетом, в том числе и по вопросам трудоустройства выпускников.

— Когда мы вместе с Уфимским университетом начинали традицию Международных зимних игр, то не предполагали, насколько большой отклик она найдет у людей. Теперь это одно из самых ожидаемых событий сезона. Уже третий год благовещенский завод ОМК поддерживает лыжников-любителей, приехавших со всех континентов, кроме Антарктиды. Нам близка главная идея мероприятия, что спорт — это универсальный язык общения. ОМК поддерживает спорт системно. Компания не ограничивается поддержкой «разовых» мероприятий, скорее мы выбираем комплексный подход, помогая развитию как профессионального, так и любительского спорта, — отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

Фото: ОМК
Фото: ОМК

Напомним, впервые Международные зимние игры в УГНТУ прошли в 2021 году. Начало традиции положили иностранные студенты из стран Африки, Латинской Америки и Азии, которые в Уфе впервые увидели снег и встали на беговые лыжи. Ребята увлеклись этим видом спорта и рискнули «бросить вызов» команде ректората. Ректор Олег Баулин вызов принял, и начались регулярные тренировки преподавателей и студентов. С тех пор лыжные соревнования проводятся ежегодно, символизируя собой объединение и дружбу народов мира.

Напомним, впервые Международные зимние игры в УГНТУ прошли в 2021 году. Начало традиции положили иностранные студенты из стран Африки, Латинской Америки и Азии, которые в Уфе впервые увидели снег и встали на беговые лыжи. Ребята увлеклись этим видом спорта и рискнули «бросить вызов» команде ректората. Ректор Олег Баулин вызов принял, и начались регулярные тренировки преподавателей и студентов. С тех пор лыжные соревнования проводятся ежегодно, символизируя собой объединение и дружбу народов мира.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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