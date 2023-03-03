ОМК стала партнером III международных зимних игр в Уфе

— Когда мы вместе с Уфимским университетом начинали традицию Международных зимних игр, то не предполагали, насколько большой отклик она найдет у людей. Теперь это одно из самых ожидаемых событий сезона. Уже третий год благовещенский завод ОМК поддерживает лыжников-любителей, приехавших со всех континентов, кроме Антарктиды. Нам близка главная идея мероприятия, что спорт — это универсальный язык общения. ОМК поддерживает спорт системно. Компания не ограничивается поддержкой «разовых» мероприятий, скорее мы выбираем комплексный подход, помогая развитию как профессионального, так и любительского спорта, — отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.