Начальник отдела «Геофизики» в Уфе обвинен в мошенничестве и подкупе на 1 млн рублей

Следователи полагают, что руководитель отдела предприятия почти три года. с марта 2019 по декабрь 2021 года отладил незаконную систему по получению регулярного, но незаконного вознаграждения от директора одной из фирм, за указанный период времени за то, что осуществлял оплату за поставки радиодеталей своевременно и в полном объеме, мужчина получил более полумиллиона рублей — 580 тысяч.