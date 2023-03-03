Начальник отдела «Геофизики» в Уфе обвинен в мошенничестве и подкупе на 1 млн рублей

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Пресс-служба прокуратуры рассказала о том, что в скором времени получит на рассмотрение уголовное дело на уже бывшего начальника отдела материально-технического снабжения Акционерного общества «Научно-производственная фирма „Геофизика“. Мужчину обвиняют по двум уголовным статьям — коммерческий подкуп и мошенничество.
Следователи полагают, что руководитель отдела предприятия почти три года. с марта 2019 по декабрь 2021 года отладил незаконную систему по получению регулярного, но незаконного вознаграждения от директора одной из фирм, за указанный период времени за то, что осуществлял оплату за поставки радиодеталей своевременно и в полном объеме, мужчина получил более полумиллиона рублей — 580 тысяч.
Ранее, занимая в организации менее высокий пост менеджера по закупкам мужчина договорился с руководством компании-поставщика еще почти на полмиллиона. За 430 тысяч мужчина пообещал содействие в продолжении рабочего взаимодействия, однако таких полномочий не имел.
Обвиняемый вины своей во вменяемых деяниях не признал, виновен ли предстоит определить суду.