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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

На работу представительств Башкирии в других странах потратят 23 млн рублей

Сегодня, 12:22

Башкирия заплатит до 23 млн рублей на представительства в Турции, КНР и странах СНГ

Речь идет о создании условий для работы торговых представительств в пяти странах.

Заказчиком госзакупки выступает Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии. Всего необходимо организовать деятельность представительств в пяти странах: Китае, Турции, Узбекистане, Казахстане и Беларуси. Общая стоимость контрактов — 23,28 млн рублей. Самое «дорогое» представительство будет в Китае — оно обойдется бюджету в 5,5 млн рублей. Самое «дешевое» - в Казахстане (3,6 млн рублей).

В перечень услуг включены интернет со скоростью не менее 10 мб/с, объём траффика не менее 100 ГБ, не менее 600 минут междугородней связи, а также почтовые расходы — письма, бандероли и посылки необходимо отправлять не реже чем два раза в месяц.

Помимо этого в стоимость контракта входит аренда служебного автомобиля класса C или D, помещения под офис в бизнес-центре класса «А» площадью не менее 120 кв. м, уборка офиса и коммунальные платежи, а также обслуживание офисной, ремонт мебели и бытовой техники, топливо для автомобиля, канцелярские товары для сотрудников. К прочим расходам отнесены бухгалтерские услуги, плата за пользование платными дорогами, взносы за участие в мероприятиях, услуги стоянок и изготовление полиграфии.

В офисе должно быть четыре компьютера, столы и кресла для руководителя, сотрудника и для переговоров, тумбы, шкафы, электрочайник, микроволновка, холодильник, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство для печати и сканирования, зеркало, карты и флаги России и Башкирии, мультимедийный проектор, кофемашина, диван и другое.

 

#Общество#Наталья Балыкова
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