На работу представительств Башкирии в других странах потратят 23 млн рублей

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Заказчиком госзакупки выступает Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии. Всего необходимо организовать деятельность представительств в пяти странах: Китае, Турции, Узбекистане, Казахстане и Беларуси. Общая стоимость контрактов — 23,28 млн рублей. Самое «дорогое» представительство будет в Китае — оно обойдется бюджету в 5,5 млн рублей. Самое «дешевое» - в Казахстане (3,6 млн рублей).
В перечень услуг включены интернет со скоростью не менее 10 мб/с, объём траффика не менее 100 ГБ, не менее 600 минут междугородней связи, а также почтовые расходы — письма, бандероли и посылки необходимо отправлять не реже чем два раза в месяц.
Помимо этого в стоимость контракта входит аренда служебного автомобиля класса C или D, помещения под офис в бизнес-центре класса «А» площадью не менее 120 кв. м, уборка офиса и коммунальные платежи, а также обслуживание офисной, ремонт мебели и бытовой техники, топливо для автомобиля, канцелярские товары для сотрудников. К прочим расходам отнесены бухгалтерские услуги, плата за пользование платными дорогами, взносы за участие в мероприятиях, услуги стоянок и изготовление полиграфии.
В офисе должно быть четыре компьютера, столы и кресла для руководителя, сотрудника и для переговоров, тумбы, шкафы, электрочайник, микроволновка, холодильник, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство для печати и сканирования, зеркало, карты и флаги России и Башкирии, мультимедийный проектор, кофемашина, диван и другое.