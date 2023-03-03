На работу представительств Башкирии в других странах потратят 23 млн рублей

Помимо этого в стоимость контракта входит аренда служебного автомобиля класса C или D, помещения под офис в бизнес-центре класса «А» площадью не менее 120 кв. м, уборка офиса и коммунальные платежи, а также обслуживание офисной, ремонт мебели и бытовой техники, топливо для автомобиля, канцелярские товары для сотрудников. К прочим расходам отнесены бухгалтерские услуги, плата за пользование платными дорогами, взносы за участие в мероприятиях, услуги стоянок и изготовление полиграфии.