На дорогах Уфы в течение двух дней пройдут массовые проверки водителей

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В Уфе в течение двух дней пройдут массовые проверки водителей. Профилактические мероприятия стартуют в башкирской столице сегодня и продлятся до субботы. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД по Уфе.
Сообщается, что в ходе проверок сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание предупреждению административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В частности, речь идёт о пресечении случаев вождения в нетрезвом виде, а также нарушений при перевозке несовершеннолетних пассажиров.
Водителям и пассажирам рекомендуют не пренебрегать ремнями безопасности, а также напоминают о соблюдении бокового интервала и дистанции в ходе движения. Настоятельно рекомендуется не садиться за руль в нетрезвом состоянии.