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Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

На дорогах Уфы в течение двух дней пройдут массовые проверки водителей

3 марта 2023, 10:46
Фото: 1MI
В ГИБДД по Уфе рассказали, на что будет сделан акцент в ходе профилактических мероприятий

В Уфе в течение двух дней пройдут массовые проверки водителей. Профилактические мероприятия стартуют в башкирской столице сегодня и продлятся до субботы. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД по Уфе.

Сообщается, что в ходе проверок сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание предупреждению административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В частности, речь идёт о пресечении случаев вождения в нетрезвом виде, а также нарушений при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

Водителям и пассажирам рекомендуют не пренебрегать ремнями безопасности, а также напоминают о соблюдении бокового интервала и дистанции в ходе движения. Настоятельно рекомендуется не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

#Азамат Нухов#Город
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