Многодетная мать, потерявшая младенца в снегу по пути с попойки в Уфе пойдет под суд

Недавнее резонансное происшествие с младенцем, которое не повлекло трагические последствия, получило скорое развитие. Напомним пьяная мать не донесла до дома в Уфе и потеряла в снегу и сама сидела в невменяемом состоянии неподалеку, в пресс-службе прокуратуре уточнили, что женщина и вовсе уснула в сугробе. К счастью плач ребенка в частном секторе напугал мужчину, который курил у себя на балконе. Он бросился на звук, укутал малыша и вызвал спецслужбы.