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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Многодетная мать, потерявшая младенца в снегу по пути с попойки в Уфе пойдет под суд

3 марта 2023, 06:07
Фото: 1MI
В отношении женщины уже давно лишенной прав на старших детей теперь расследуют уголовку.

Недавнее резонансное происшествие с младенцем, которое не повлекло трагические последствия, получило скорое развитие. Напомним пьяная мать не донесла до дома в Уфе и потеряла в снегу и сама сидела в невменяемом состоянии неподалеку, в пресс-службе прокуратуре уточнили, что женщина и вовсе уснула в сугробе. К счастью плач ребенка в частном секторе напугал мужчину, который курил у себя на балконе. Он бросился на звук, укутал малыша и вызвал спецслужбы.

Обвинительное заключение по двум статьям — оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, в отношении женщины уже утвердили, дело передано в суд. Вину свою женщина признала. Отметим, что ходом расследования заинтересован и глава федерального следкома Александр Бастрыкин.

В пресс-службе также раскрыли и дополнительные подробности о жизни семьи, оказывается обвиняемая с маленьким ребенком жила в бане, крепко пила, вела аморальный образ жизни и не показывала ребенка врачам, лишая его медпомощи.

— Вопрос защиты прав ребенка находится на контроле надзорного ведомства, — сообщили в прокуратуре.
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#Ирина Деревянчук#Дети#Общество
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