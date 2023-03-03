Многодетная мать, потерявшая младенца в снегу по пути с попойки в Уфе пойдет под суд

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Недавнее резонансное происшествие с младенцем, которое не повлекло трагические последствия, получило скорое развитие. Напомним пьяная мать не донесла до дома в Уфе и потеряла в снегу и сама сидела в невменяемом состоянии неподалеку, в пресс-службе прокуратуре уточнили, что женщина и вовсе уснула в сугробе. К счастью плач ребенка в частном секторе напугал мужчину, который курил у себя на балконе. Он бросился на звук, укутал малыша и вызвал спецслужбы.
Обвинительное заключение по двум статьям — оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, в отношении женщины уже утвердили, дело передано в суд. Вину свою женщина признала. Отметим, что ходом расследования заинтересован и глава федерального следкома Александр Бастрыкин.
В пресс-службе также раскрыли и дополнительные подробности о жизни семьи, оказывается обвиняемая с маленьким ребенком жила в бане, крепко пила, вела аморальный образ жизни и не показывала ребенка врачам, лишая его медпомощи.
— Вопрос защиты прав ребенка находится на контроле надзорного ведомства, — сообщили в прокуратуре.