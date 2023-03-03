Министр просвещения России Сергей Кравцов посоветовал студентке из Уфы не вешать нос

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На открытии Года педагога и наставника, состоявшемся в центре знаний «Машук» в городе Пятигорск Ставропольского края побывал важный гость — министр просвещения России Сергей Кравцов. На мероприятии были студенты, которые вскоре сами станут педагогами, в том числе и студентка педагогического колледжа имени Акмуллы из Уфы Зарина Мирабдуллаева. Девушка задала министру вопрос о возможности сделать трудоустройство в школу для студентов ссузов официальным, а в ответ получила не только одобрение своего предложения-вопроса, но и напутствие.
Девушка-студентка рассказала о том, что после прохождения практики в школе ей бы хотелось работать с детьми и дальше, но работать официально в образовательных учреждениях студенты средне-специальных учебных заведений не могут. Вопрос Зарины Мирабдуллаевой был посвящен возможности старшекурсникам ссузов совмещать учебу и работу в школе.
Сергею Кравцову предложение студентки башпедколлежда понравилось и он счел, что работа студентов-старшекурсников «станет серьезной поддержкой нашим педагогам».
— В своей педагогической деятельности вы будете сталкиваться с трудностями, и может быть так, что опустятся руки. Никогда не вешайте нос, и все у вас получится! — посоветовал Кравцов стипендиатке правительства РФ и будущему коррекционному педагогу.