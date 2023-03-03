Министр просвещения России Сергей Кравцов посоветовал студентке из Уфы не вешать нос

На открытии Года педагога и наставника, состоявшемся в центре знаний «Машук» в городе Пятигорск Ставропольского края побывал важный гость — министр просвещения России Сергей Кравцов. На мероприятии были студенты, которые вскоре сами станут педагогами, в том числе и студентка педагогического колледжа имени Акмуллы из Уфы Зарина Мирабдуллаева. Девушка задала министру вопрос о возможности сделать трудоустройство в школу для студентов ссузов официальным, а в ответ получила не только одобрение своего предложения-вопроса, но и напутствие.