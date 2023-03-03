Доходы жителей Башкирии в 2022 году: номинально выросли, а реально упали

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Как следует из официальной статистики, в прошлом году средняя номинальная зарплата в Башкирии в 2022 году составила 48 349 рублей. По итогам 2021 года показатель составлял 42 848 рублей. В прошлом году номинальная зарплата росла темпами, лишь немного превышает инфляцию.
Башкирия по начисленной сумме заняла третье место среди регионов Приволжского федерального округа. На первой строчке с показателем 52 089 рублей находится Татарстан, на втором — Пермский край (52 066 рублей).
При этом по среднедушевому доходу в 2022 году Башкирия находится уже на пятом месте в округе с суммой 36 125 рублей. На первом месте — вновь Татарстан с суммой 46 249 рублей. Далее следуют Нижегородская область, Самарская область и Пермский край — там доход на душу населения в среднем составил 42 209, 37 222 и 36 688 рублей соответственно.
«Я считаю, что пятое место по доходам в ПФО — это плохо. У нас регион с мощной научно-образовательной базой, с нефтедобычей и сильной нефтепереработкой, с развитым сельским хозяйством. То, что доходы у нас сейчас заметно ниже средних по России и средненькие по отношению к другим регионам ПФО, — это, в моем понимании, плохо», — прокомментировал экономист Всеволод Спивак.
Если же оценивать покупательскую способность зарплаты, то по темпам ее роста Башкирия выглядит чуточку лучше, чем ряд субъектов Поволжья. Так, по итогам 2022 года реальная среднемесячная зарплата оказалась ниже, чем в 2021 году в Марий Эл, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Чуть выше инфляции — в Мордовии, Башкирии, Татарстане, Удмуртии и Чувашии. В Башкирии, как и в Мордовии, зарплата увеличилась на 1%, в Удмуртии — на 1,1%, а в Чувашии — на 1,2%. Быстрее всего в прошлом году росла зарплата в Татарстане — она увеличилась на 1,6%.
Зарплата составляет лишь чуть больше половины в структуре реальных располагаемых денежных доходов населения, отмечает Всеволод Спивак. В доходы входят также поступления от предпринимательской деятельности, от собственности, дивиденды и прочее.
В итоге, оказалось, что в отличие от красивых номинальных цифр, реальные денежные доходы жителей Башкирии, как и в большинстве субъектов ПФО, за прошлый год снизились на 3,4%. При этом в среднем по округу они упали на 1,8%. Лишь в Татарстане реальные зарплаты выросли на 2,1%.
По мнению эксперта, реальное наполнение зарплаты можно также оценивать соотношением цифры к показателю прожиточного минимума либо «к условному „индексу Бигмака“, борщевому набору или к стоимости блинов.
В Башкирии привыкли сверять показатели социально-экономического развития с соседним Татарстаном, который власти регулярно собираются перегнать. Ранее мы подробно разбирали показатели республик с экспертами, по мнению которых Башкирия не развивается, а скорее топчется на месте.