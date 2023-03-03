Доходы жителей Башкирии в 2022 году: номинально выросли, а реально упали

Если же оценивать покупательскую способность зарплаты, то по темпам ее роста Башкирия выглядит чуточку лучше, чем ряд субъектов Поволжья. Так, по итогам 2022 года реальная среднемесячная зарплата оказалась ниже, чем в 2021 году в Марий Эл, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Чуть выше инфляции — в Мордовии, Башкирии, Татарстане, Удмуртии и Чувашии. В Башкирии, как и в Мордовии, зарплата увеличилась на 1%, в Удмуртии — на 1,1%, а в Чувашии — на 1,2%. Быстрее всего в прошлом году росла зарплата в Татарстане — она увеличилась на 1,6%.