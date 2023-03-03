ЧВК «Рёдан», детская тюрьма под мечетью в Уфе и снежный коллапс

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Первая рабочий день в Башкирии начался со снегопадов. На фоне ухудшение погодных условий участки федеральных трасс, а также въезд в Уфу был ограничен. Отметим, что ограничения власти продолжали вводит и на протяжении всей недели.
Недоволен уборкой снега в Уфе остался и мэр Ратмир Мавлиев. Чиновник во время оперативного совещания обрушился с критикой на работу коммунальных служб города по уборке снега. В частности сити-менеджер упомянул ситуацию, когда из-за снежных завалов в одном из дворов к месту назначения не смогла проехать карета скорой помощи. Мавлиев также отметил, что на фоне инцидента в городских службах могут пройти кадровые перестановки. При этом мэр не уточнил, кого именно они затронут.
Однако после критики в Уфе еще одна «скорая» застряла во дворе дома. Как сообщили Mkset, вызволить из снежного плена карету СМП удалось спустя 5 минут при помощи неравнодушных очевидцев и доктора бригады «скорой». В этот же день в сети появилась фотография, как в снегу увяз и автозак ФСИН.
Во вторник жителей республики потрясло известие об обнаружении «детской тюрьмы» под мечетью в Уфе. Известно, что 28-летний мужчина избивал и сутками удерживал детей. Тюрьму для несовершеннолетних разоблачил сбежавший мальчик, он обратился за помощью в полицию. В здании, где на 3 и 4 этажах находится мечеть, на нижних этажах на матрасах содержали 12 мальчиков, на которых были обнаружены синяки. Некоторые дети рассказали о том, что к ним применялось физическое насилие, часть мальчиков так сильно напугана, что еще молчит. Мужчина, по данным СК РБ, помещен под стражу.
Также высказался о «тюрьме для детей» и председатель ДУМ РБ Айнур Биргалин. В разговоре с Mkset глава ДУМ РБ Айнур Биргалин, рассказал, что в распоряжении мечети «Мадина» якобы только два этажа — третий и четвертый. Ранее их на безвозмездной основе передали в пользование религиозной организации. На втором этаже здания располагается современный хостел, а на первом — кафе и офисные помещения. О наличии в здании подвальных помещений, в которых якобы удерживали детей, ему ничего неизвестно.
Mkset побывал в здании, где удерживали детей, а также в самой мечети. Подробнее о том, что увидел корреспондент Mkset здесь.
Другой громкой темой стал ЧВК «Рёдан». В Кремле уже заинтересовались «псевдо-субкультурой» и одобряют пресечение подобных ситуаций. Mkset выяснил, что такое «ЧВК Рёдан» и грозит ли нашествие подростков Башкирии.
В связи с нарастающим напряжением во круг ЧВК "Рёдан" в Уфе детей «закрывают» в школах на все выходные. «Наказаны» и учителя, которым придется вместе со школьниками отбывать трехчасовой срок.
Надеемся, что внеурочное время учителям уфимских школ оплатят, так как доходы жителей Башкирии в 2022 году номинально выросли, а реально упали. Как следует из официальной статистики, в прошлом году средняя номинальная зарплата в Башкирии в 2022 году составила 48 349 рублей. По итогам 2021 года показатель составлял 42 848 рублей. В прошлом году номинальная зарплата росла темпами, лишь немного превышает инфляцию.