ЧВК «Рёдан», детская тюрьма под мечетью в Уфе и снежный коллапс

Во вторник жителей республики потрясло известие об обнаружении «детской тюрьмы» под мечетью в Уфе. Известно, что 28-летний мужчина избивал и сутками удерживал детей. Тюрьму для несовершеннолетних разоблачил сбежавший мальчик, он обратился за помощью в полицию. В здании, где на 3 и 4 этажах находится мечеть, на нижних этажах на матрасах содержали 12 мальчиков, на которых были обнаружены синяки. Некоторые дети рассказали о том, что к ним применялось физическое насилие, часть мальчиков так сильно напугана, что еще молчит. Мужчина, по данным СК РБ, помещен под стражу.