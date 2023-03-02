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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Застрявший в снегу автозак, резкое похолодание и условный срок за гибель двух человек

Сегодня, 17:04
О главных событиях второго марта в Уфе и республике - в дайджесте Mkset

«БашРТС» сообщила о завершении формирований начислений за февраль. Ожидаемо, в феврале топили не так сильно как в аномально морозном январе, что отразилось на сумме в квитанциях. Известно, что сумма начислений оказалась на 13% ниже по сравнению с январем, однако касается это только тех домов, где установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии. Напомним, те в чьих домах таких приборов не имеется за отопление платят согласно нормативу. К компании также предупредили о том, что во время скорого неизбежного потепления жителям стоит быть готовыми к перепадам температуры и внутри квартир.

В Башкирии суд признал виновным начальника цеха «Газпром нефтехим Салават». По мнению суда, из-за допущенных им нарушений на предприятии погибли двое мужчин. По версии следствия, начальник цеха знал о технической неисправности, а также о фатальных последствиях, которые могла повлечь за собой разгерметизация, однако вместо того, чтобы принять меры к остановке и отключению котла, все равно дал подчиненным указание произвести осмотр трубопровода. В результате инцидента двое мужчин получили термические ожоги, от которых впоследствии скончались.  

Меж тем жителей Башкирии предупредили об экстремальных перепадах температуры от 0 до -20 градусов. Так, синоптики сообщают о том, что в пятницу, 3 марта, ситуация ночью ожидается похолодание до -20 градусов при прояснениях. Снег будет небольшим, ночью от -10 до -15 градусов, днем от -5 до -10 градусов.

В центре Уфы на улице Свердлова в снежной каше увяз автозак ФСИН, который перевозит подследственных из следственного изолятора в суд и обратно. На фото видно как конвоиры впятером пытаются вытолкать бронированное авто. Параллельно с этим на все той же улице Свердлова из-за снега не смогла проехать карета скорой помощи

#Общество#Азамат Нухов
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