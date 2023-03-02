Застрявший в снегу автозак, резкое похолодание и условный срок за гибель двух человек

«БашРТС» сообщила о завершении формирований начислений за февраль. Ожидаемо, в феврале топили не так сильно как в аномально морозном январе, что отразилось на сумме в квитанциях. Известно, что сумма начислений оказалась на 13% ниже по сравнению с январем, однако касается это только тех домов, где установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии. Напомним, те в чьих домах таких приборов не имеется за отопление платят согласно нормативу. К компании также предупредили о том, что во время скорого неизбежного потепления жителям стоит быть готовыми к перепадам температуры и внутри квартир.