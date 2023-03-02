Замдиректора стройфирмы будут судить из-за погибшего в шахте лифта рабочего В Уфе

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
В конце 2022 года на одной из строек в Уфе произошел несчастный случай, в результате которого погиб мужчина работавший на стройке. Мужчина упал в не огражденную шахту лифта и получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте.
Из-за происшествия было возбуждено уголовное дело, обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, которое повлекло смерть человека, заместителя директора строительной организации ООО «Альден-С», которая была субподрядчиком на стройке. К слову сказать вины своей мужчина не признал. Однако виновен ли он в гибели рабочего установит уже Советский райсуд Уфы куда уже поступило обвинительное заключение от прокуратуры.
Напомним, в минувший понедельник с высоты 8 этажа на стройке ЖК в Уфе чудом после падения в шахту лифта выжил 28-летний мужчина. Оттуда на носилках его вытащили спасатели и передали медикам.