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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Замдиректора стройфирмы будут судить из-за погибшего в шахте лифта рабочего В Уфе

2 марта 2023, 06:34
Фото: 1MI
Причиной несчастного случая стало отсутствие ограждений перед шахтой.

В конце 2022 года на одной из строек в Уфе произошел несчастный случай, в результате которого погиб мужчина работавший на стройке. Мужчина упал в не огражденную шахту лифта и получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте. 

Из-за происшествия было возбуждено уголовное дело, обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, которое повлекло смерть человека, заместителя директора строительной организации ООО «Альден-С», которая была субподрядчиком на стройке. К слову сказать вины своей мужчина не признал. Однако виновен ли он в гибели рабочего установит уже Советский райсуд Уфы куда уже поступило обвинительное заключение от прокуратуры.

Напомним, в минувший понедельник с высоты 8 этажа на стройке ЖК в Уфе чудом после падения в шахту лифта выжил 28-летний мужчина. Оттуда на носилках его вытащили спасатели и передали медикам.

В Уфе спасатели на носилках вытащили из шахты лифта рабочего, упавшего туда с 8 этажа
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#Ирина Деревянчук#Общество
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