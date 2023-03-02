Весенние качели: жителям Башкирии ждут очередных перепадов температуры от 0 до -20

Начало календарной весны в Башкирии принесло немало не самых приятных сюрпризов от погоды. Снегопады, резкие потепления и столь же резкие похолодания. Сегодня 2 марта продолжится снегопад, из-за которого в ночь на сегодня в республике были перекрыты две автомобильные трассы, М5 «Урал» и Уфа-Инзер-Белорецк. Сегодня снег будет небольшим, местами до умеренного. Однако в отдельных районах прогнозируется и метель. На дорогах снежные заносы, накат и гололедица. Днем прогнозируется температура в диапазоне от -4 до -9 градусов, ветер юго-западный умеренный, однако местами с порывами до сильного.