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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Весенние качели: жителям Башкирии ждут очередных перепадов температуры от 0 до -20

2 марта 2023, 05:18
Фото: 1MI

Жителей Башкирии предупредили об экстремальных перепадах температуры от 0 до -20

В республику идет совсем не весенняя прохлада.

Начало календарной весны в Башкирии принесло немало не самых приятных сюрпризов от погоды. Снегопады, резкие потепления и столь же резкие похолодания. Сегодня 2 марта продолжится снегопад, из-за которого в ночь на сегодня в республике были перекрыты две автомобильные трассы, М5 «Урал» и Уфа-Инзер-Белорецк. Сегодня снег будет небольшим, местами до умеренного. Однако в отдельных районах прогнозируется и метель. На дорогах снежные заносы, накат и гололедица. Днем прогнозируется температура в диапазоне от -4 до -9 градусов, ветер юго-западный умеренный, однако местами с порывами до сильного.

В пятницу 3 марта ситуация существенно не изменится, разве что похолодает ночью, причем до -20 градусов при прояснениях. Снег будет небольшим, ночью от -10 до -15 градусов, днем от -5 до -10 градусов.

В субботу, 4 марта, вновь вернутся неблагоприятные погодные явления — на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, в отдельных районах гололед. Ветер все тот же юго-западный умеренный. Ночью весьма прохладно -7, -12, а при прояснениях -14, -19, днем снова потеплеет прогнозируется температура от 0 до -5 градусов.

#Ирина Деревянчук#Общество
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