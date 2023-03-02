В Уфе восьмиклассница наглоталась таблеток, чтобы не идти на контрольную по алгебре

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
В одной из школ Уфы ученица 8 класса решила пропустить контрольную по алгебре и выпила некоторое количество таблеток, которые до этого прибрела в одной из аптек. Принять препараты вместе с ней планировала и другая одноклассница, однако в последний момент передумала.
В результате, по информации телеграм-канала Mash Batash, девочке стало плохо и прибывшая на место скорая помощь ее госпитализировала в детскую реанимацию. В пресс-службе Минздрава Башкирии Mkset сообщили, что на данный момент ее состояние стабилизировано, и она была переведена из реанимации.