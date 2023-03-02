В Уфе восьмиклассница наглоталась таблеток, чтобы не идти на контрольную по алгебре

В одной из школ Уфы ученица 8 класса решила пропустить контрольную по алгебре и выпила некоторое количество таблеток, которые до этого прибрела в одной из аптек. Принять препараты вместе с ней планировала и другая одноклассница, однако в последний момент передумала.