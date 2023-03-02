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Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

В Уфе во дворе дома застрял автомобиль «скорой» из-за неубранного снега

2 марта 2023, 08:50
Фото: 1MI
Видеозапись инцидента проявилась в социальных сетях сегодня, 2 марта.

В одном из уфимских дворов застрял автомобиль скорой помощи. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях и, по словам, очевидцы произошло все по адресу Свердлова, 98.

Так, на кадрах видно, как работники «скорой» всеми силами пытаются вытолкать автомобиль из снежного плена. В конечном счете, выехать со двора удалось, но не обошлось и без помощи простых прохожих.

Однако после того, как проехала «скорая» на этом же самом месте сложности возникли и у пожарной машины. К сожалению, на этом моменте видео обрывается и как разрешилась ситуация — неизвестно.

Видео: Ufa_rb // telegram

В администрации Кировского района Уфы сообщили, что данный участок очищают регулярно. Однако в связи с перепадами температур, снегопадами колея довольно быстро образуется вновь. Очистка заезда ведется в настоящий момент и до конца дня будет завершена.

В пресс-службе Минздрава РБ отметили, что карета «скорой» в течение 5 минут была вытолкана силами прохожих и доктора.

Напомним, что в минувший вторник мэр Уфы Ратмир Мавлиев раскритиковал работу коммунальных служб по уборке города и упомянул случай, когда из-за снежных завалов в одном из дворов к месту назначения не смогла проехать карета скорой помощи. Случившиеся Мавлиев назвал «нонсенсом».

Мэр Уфы обрушился с критикой на работу коммунальных служб города по уборке снега
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#Элина Сайфранова#Видео
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