В Уфе во дворе дома застрял автомобиль «скорой» из-за неубранного снега

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В одном из уфимских дворов застрял автомобиль скорой помощи. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях и, по словам, очевидцы произошло все по адресу Свердлова, 98.
Так, на кадрах видно, как работники «скорой» всеми силами пытаются вытолкать автомобиль из снежного плена. В конечном счете, выехать со двора удалось, но не обошлось и без помощи простых прохожих.
Однако после того, как проехала «скорая» на этом же самом месте сложности возникли и у пожарной машины. К сожалению, на этом моменте видео обрывается и как разрешилась ситуация — неизвестно.
В администрации Кировского района Уфы сообщили, что данный участок очищают регулярно. Однако в связи с перепадами температур, снегопадами колея довольно быстро образуется вновь. Очистка заезда ведется в настоящий момент и до конца дня будет завершена.
В пресс-службе Минздрава РБ отметили, что карета «скорой» в течение 5 минут была вытолкана силами прохожих и доктора.
Напомним, что в минувший вторник мэр Уфы Ратмир Мавлиев раскритиковал работу коммунальных служб по уборке города и упомянул случай, когда из-за снежных завалов в одном из дворов к месту назначения не смогла проехать карета скорой помощи. Случившиеся Мавлиев назвал «нонсенсом».