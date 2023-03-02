В Башкирии за неделю подешевели огурцы, но подорожали помидоры

Параллельно с этим аналитики сообщают о росте цен на некоторые категории продуктов. Так, отмечается рост цен на томаты — стоимость килограмма выросла на 2,2%, составив 172,71 рубля. На 1,4% выросли цены на свеклу (32,81 рубля за килограмм). На 1,2% подорожали куриные яйца — десяток обойдется в среднем в 72,51 рубля.