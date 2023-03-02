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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

В Башкирии за неделю подешевели огурцы, но подорожали помидоры

2 марта 2023, 13:09
Фото: 1MI
Данные о стоимости продуктов в магазинах республики по итогом прошлой недели озвучили в Башстате

Аналитики Башстата зафиксировали снижение цен на несколько категорий продуктов в Башкирии. Так, стоимость огурцов по состоянию на 27 февраля составила 203 рубля за килограмм, таким образом, их цена снизилась на 13,1% по сравнению с прошлой неделей.

Сообщается, что наряду с огурцами на 2,9% подешевел маргарин, средняя стоимость в торговых сетях республики оставила 221 рубль. Также снизилась стоимость полукопченой колбасы (2,1% — до 465,5 рубля), Подешевели макаронные изделия — стоимость килограмма макарон составила 76,5 рубля, снизившись на 2%, вермишель подешевела на 1,6% — до 77 рублей.

Параллельно с этим аналитики сообщают о росте цен на некоторые категории продуктов. Так, отмечается рост цен на томаты — стоимость килограмма выросла на 2,2%, составив 172,71 рубля. На 1,4% выросли цены на свеклу (32,81 рубля за килограмм). На 1,2% подорожали куриные яйца — десяток обойдется в среднем в 72,51 рубля.

 

 

#Азамат Нухов#Общество#Экономика
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