В Башкирии за неделю подешевели огурцы, но подорожали помидоры

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Аналитики Башстата зафиксировали снижение цен на несколько категорий продуктов в Башкирии. Так, стоимость огурцов по состоянию на 27 февраля составила 203 рубля за килограмм, таким образом, их цена снизилась на 13,1% по сравнению с прошлой неделей.
Сообщается, что наряду с огурцами на 2,9% подешевел маргарин, средняя стоимость в торговых сетях республики оставила 221 рубль. Также снизилась стоимость полукопченой колбасы (2,1% — до 465,5 рубля), Подешевели макаронные изделия — стоимость килограмма макарон составила 76,5 рубля, снизившись на 2%, вермишель подешевела на 1,6% — до 77 рублей.
Параллельно с этим аналитики сообщают о росте цен на некоторые категории продуктов. Так, отмечается рост цен на томаты — стоимость килограмма выросла на 2,2%, составив 172,71 рубля. На 1,4% выросли цены на свеклу (32,81 рубля за килограмм). На 1,2% подорожали куриные яйца — десяток обойдется в среднем в 72,51 рубля.