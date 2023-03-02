В Башкирии в 6 км от закрытого на ночь участка М-5 массово столкнулись грузовики

В Башкирии неподалеку от участка трассы М-5, где минувшей ночью было ограничено движение для грузовиков и автобусов, произошло два массовых ДТП с тяжеловозами. Для автобусов и грузовых авто перекрывали участок трассы с 1548 по 1796 километр, а ДТП пострадавшим произошло на 1542 километре.