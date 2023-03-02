В Башкирии в 6 км от закрытого на ночь участка М-5 массово столкнулись грузовики

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:32
В Башкирии неподалеку от участка трассы М-5, где минувшей ночью было ограничено движение для грузовиков и автобусов, произошло два массовых ДТП с тяжеловозами. Для автобусов и грузовых авто перекрывали участок трассы с 1548 по 1796 километр, а ДТП пострадавшим произошло на 1542 километре.
По предварительным данным водитель КрАЗа выезжая с прилегающей территории допустил столкновение с грузовиком марки «Вольво», тот столкнулся со встречными «Исудзу» и большегрузом «Скания».
Пострадал в результате 39-летний водитель «Исудзу» из Челябинской области, мужчина госпитализирован, но степень тяжести полученных им травм не указана.
Глава ГИБДД Башкирии отметил, что происшествие это было вторым массовым ДТП с грузовиками, так часом ранее на этом же участке столкнулись четыре грузовика, однако происшествие к счастью обошлось без пострадавших. Оба ДТП расследуются.