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Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

В Башкирии в 6 км от закрытого на ночь участка М-5 массово столкнулись грузовики

2 марта 2023, 07:29
Фото: 1MI
В столкновении четырех машин пострадал водитель одного из них, мужчина госпитализирован.

В Башкирии неподалеку от участка трассы М-5, где минувшей ночью было ограничено движение для грузовиков и автобусов, произошло два массовых ДТП с тяжеловозами. Для автобусов и грузовых авто перекрывали участок трассы с 1548 по 1796 километр, а ДТП пострадавшим произошло на 1542 километре.

Видео: телеграм-канал Владимира Севастьянова

По предварительным данным водитель КрАЗа выезжая с прилегающей территории допустил столкновение с грузовиком марки «Вольво», тот столкнулся со встречными «Исудзу» и большегрузом «Скания».

Пострадал в результате 39-летний водитель «Исудзу» из Челябинской области, мужчина госпитализирован, но степень тяжести полученных им травм не указана.

Глава ГИБДД Башкирии отметил, что происшествие это было вторым массовым ДТП с грузовиками, так часом ранее на этом же участке столкнулись четыре грузовика, однако происшествие к счастью обошлось без пострадавших. Оба ДТП расследуются.

В Башкирии из-за непогоды до утра 2 марта ограничили движения транспорта по трассе М5
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#Ирина Деревянчук#Происшествия#Видео
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