В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 30-летним Валерием Антоновым

Накануне, 1 марта, в Нуримановском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции 30-летним Валерием Антоновым. Как сообщает глава муниципалитета Вилдан Ситдиков в своих социальных сетях, погибший был посмертно награжден Орденом Мужества «за мужество и героизм при выполнении воинского долга».