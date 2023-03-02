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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 30-летним Валерием Антоновым

Сегодня, 08:26
Об этом сообщает глава Нуримановского района.

Накануне, 1 марта, в Нуримановском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции 30-летним Валерием Антоновым. Как сообщает глава муниципалитета Вилдан Ситдиков в своих социальных сетях, погибший был посмертно награжден Орденом Мужества «за мужество и героизм при выполнении воинского долга».

Известно, что Валерий Антонов был призван на срочную службу в 2011 году, ряды военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, он пополнил в сентябре 2022 года.

 

Фото: Вилдан Ситдиков // vk.com
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