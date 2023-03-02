В Башкирии начальник цеха, виновный в гибели двоих людей, получил два года условно

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
В Башкирии суд признал виновным начальника цеха «Газпром нефтехим Салават». По мнению суда, из-за допущенных им нарушений на предприятии погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Сообщается, что инцидент произошел ещё полтора года назад - третьего марта 2021 года. Два оператора технологических установок осматривали трубопровод насыщенного водяного пара в помещении котла-утилизатора. Во время осмотра произошла его разгерметизация. В результате оба мужчины получили множественные термические ожоги, от которых позднее скончались.
По версии следствия, начальник цеха знал о технической неисправности, а также о фатальных последствиях, которые могла повлечь за собой разгерметизация, однако вместо того, чтобы принять меры к остановке и отключению котла, все равно дал подчиненным указание произвести осмотр трубопровода.
Подсудимый не признал вину в совершенном преступлении. По решению суда, начальник цеха получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также испытательным сроком на один год. Само нефтеперерабатывающее предприятие суд обязал выплатить компенсацию 1,5 миллиона рублей родственникам каждого из погибших.
Отметим, что ранее «Газпром нефтехим Салават» был оштрафован на 220 тысяч рублей за загрязнения воздуха. Судебный иск подал региональный Росприроднадзор.