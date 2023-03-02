В Башкирии начальник цеха, виновный в гибели двоих людей, получил два года условно

Сообщается, что инцидент произошел ещё полтора года назад - третьего марта 2021 года. Два оператора технологических установок осматривали трубопровод насыщенного водяного пара в помещении котла-утилизатора. Во время осмотра произошла его разгерметизация. В результате оба мужчины получили множественные термические ожоги, от которых позднее скончались.