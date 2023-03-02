Унижения и вымогательства: в перинатальном центре Башкирии разгорается новый скандал

В пресс-службе главы Башкирии нам не смогли ответить оперативно, поступало ли подобное письмо в администрацию главы. Mkset обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава Башкирии и пресс-секретарю Республиканского клинического перинатального центра. В РКПЦ заявили, что, по их данным, данное письмо было написано анонимно, а не от лица всего коллектива, а за подробным ответом перенаправили в Минздрав. Минздрав в ответ на письменный запрос редакции, сообщил, что не успеет подготовить ответ за отведенный законом семидневный срок и запросил его увеличение до 14 дней. После получение ответа ведомства мы его опубликуем.