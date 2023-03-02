Унижения и вымогательства: в перинатальном центре Башкирии разгорается новый скандал

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Работники республиканского клинического перинатального центра Башкирии (далее РКПЦ) сообщили о творящемся там «беспределе». Руководство центра якобы ставит перед сотрудниками задачу «вымогать деньги с пациентом под видом пожертвований». С просьбой организовать проверку в Республиканском перинатальном центре и принять соответствующие меры медработники обратились к главе Башкирии в письме (копия есть в распоряжении редакции).
Недовольные действием руководства перинатального центра авторы письма утверждают, что началось все летом 2022 года после назначения нового главврача, бывшего заместителя министра здравоохранения Игоря Засядкина и его зама Гульназ Федюшкиной. Якобы именно они завели новый порядок, что если беременная женщина хочет встать на учет в женской консультации медучреждения, то врача якобы обязывают принести от нее подписанный договор на пожертвование энной сумму. При этом, собранные таким образом деньги не идут ни на оборудование, ни на зарплаты медикам, а якобы «в карманы администрации».
— Зарплату врачам, которые сутками не спят, оказывая медпомощь снижают, Федюшкина Г.Т. говорит, что нет денег, а при этом с сентября месяца штат администрации увеличился значительно: набрали кучу замов главного врача, начальников, насоздавали отделов и платят им заоблачные зарплаты, неизвестно за что получает заработную плату более 60 тысяч помощник руководителя Якупова Е.О., которая появляется на работе 2 раза в неделю, вот куда уходят деньги, заработанные врачами! Их зарплаты в два и более раза превышают наши зарплаты, — говорится в письме.
По словам недовольных медработников, на просьбы объяснить происходящее заместитель главврача Гульназ Федюшкина начинает кричать, некорректно себя вести, а на предупреждения о последующих жалобах прикрывается дружбой с министром здравоохранения.
В письме авторы жалуются, что после прихода нового главврача не могут расчитывать на защиту их интересов профсоюзом. Председателем якобы была назначена помощница главврача Якупова Е.О. В то время как раньше председателем профкома избирали представителя медработников.
Из письма следует, что сотрудникам создаются сложные условия для работы: план по «заработанным» деньгам и унижения. Кроме того, вместо тех работников, которых якобы вынудили написать заявление по собственному, руководство набирает «свои кадры» и расширяет штата администрации перинатального центра, подчеркивается в письме.
Игорь Засядкин, по словам врачей, на претензии медработников реагировать не спешить, а только «с равнодушным видом покуривает сигареты в кабинете».
Авторам обращения также якобы известно, что помощницей главврача и по совместительству председательницей профкома Еленой Якуповой был создан благотворительный фонд «Помощь перинатальному центру», она же его и возглавляет. В письме утверждается, что через фонд якобы руководство планирует проводить махинации с пожертвованиями беременных женщин.
Согласно данным «Спарк Интерфакс», в Башкирии существует благотворительный фонд Поддержки материнства и детства и помощи республиканскому клиническому перинатальному центру. Зарегистрирован БФ был 26 декабря 2022 года, его вид деятельности — предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Руководителем фонда, является Якупова Елена Олеговна.
— Раньше новый корпус учреждения всегда использовался для оказания помощи беременным и роженицам Республики Башкортостан с тяжелыми патологиями и при беременности, а новый руководитель со своими замами превратил его в коммерческую клинику, куда нуждающаяся женщина просто так не попадет, — резюмируется в письме.
Авторы письма просят главу региона проверить насколько было обосновано увеличение штата администрации перинатального центра, а также изучить прочие изложенные в письме претензии в адрес руководства медучреждения.
В пресс-службе главы Башкирии нам не смогли ответить оперативно, поступало ли подобное письмо в администрацию главы. Mkset обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава Башкирии и пресс-секретарю Республиканского клинического перинатального центра. В РКПЦ заявили, что, по их данным, данное письмо было написано анонимно, а не от лица всего коллектива, а за подробным ответом перенаправили в Минздрав. Минздрав в ответ на письменный запрос редакции, сообщил, что не успеет подготовить ответ за отведенный законом семидневный срок и запросил его увеличение до 14 дней. После получение ответа ведомства мы его опубликуем.
Отметим, что сам Республиканский перинатальный центр не раз фигурировал в скандальных историях, который порой заканчивались трагедией.
Осенью 2022 года появлялись жалобы и на питание в перинатальном центре уфимка показала в социальных сетях завтраки и обеды, которые подают роженицам в центре. Со слов женщины, от голода они «чуть не померли всей палатой». Тогда же присоединились к негодованию и другие пользовательницы, которые добавили, что ситуация не меняется годами.
В 2020 году несовершеннолетняя пациента погибла после падения из окна пятого этажа центра. Источник Mkset, который был знаком со ситуациях, сообщал, что сотрудники центра не нашли молодую девушку в палате, а после двухчасовых поисков обнаружили её лежащей на земле под окнами здания, медики боролись за ее жизнь еще около двух часов, но безуспешно.
В этом контексте важно отметить, что в Башкирии в 2020 году зарегистрировали самый высокий в ПФО показатель младенческой смертности: 5,8 случаев на 1 тысячу родившихся детей. Одним из лидеров по перинатальной смертности в 2021 году также стал Башкортостан: 9,19 на 1 тысячу рожденных детей. В 2022 году в республике скончалось 153 ребенка до одного года.