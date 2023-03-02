Уголовный кросс-фит: экс-директор Дворца спорта в Башкирии пойдет под суд за фитнес

Таким образом за полугодовой период, с октября 2021 года по май 2022 заработал директор 45 тысяч рублей, за присвоение которых теперь ответит в суде. Дело еще расследуется, а контролирует ход расследования прокуратура. Экс директором между тем мужчина стал тоже в связи с данным делом, глава администрации уволил его с поста в связи с утратой доверия после того, как прокуратура внесла представление в адрес главы.