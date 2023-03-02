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Published Сегодня, 05:57

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Уголовный кросс-фит: экс-директор Дворца спорта в Башкирии пойдет под суд за фитнес

2 марта 2023, 05:57
Фото: 1MI

Экс-директор Дворца спорта в Башкирии присвоил 45 тысяч рублей и заработал уголовку

Ход расследования дела о присвоении контролирует межрайонная прокуратура.

В Мелеузе прокуратура выявила коррупционную деятельность в местном Дворце спорта. Принадлежащий городу Дворец, а точнее его бывший директор предоставлял площади женщине, которая проводила занятия кросс-фитом, аренда производилась по устному договору, но полученные от тренера деньги вместо кассы Дворца спорта попадали прямо в карман директора муниципального учреждения.

Таким образом за полугодовой период, с октября 2021 года по май 2022 заработал директор 45 тысяч рублей, за присвоение которых теперь ответит в суде. Дело еще расследуется, а контролирует ход расследования прокуратура. Экс директором между тем мужчина стал тоже в связи с данным делом, глава администрации уволил его с поста в связи с утратой доверия после того, как прокуратура внесла представление в адрес главы.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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