mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:27

Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

Уфа в 2023 году получит новые автобусы в рамках реализации федерального проекта

2 марта 2023, 03:27
Фото: 1MI
Об этом сообщили в Правительстве России.

В 2023 году 10 городов России, в том числе и Уфа, получат 334 новых комфортабельных автобуса в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Об этом сообщает зампред правительства России Марат Хуснуллин, однако не уточняется сколько конкретно автобусов отправится в Уфу. Известно лишь, что в 2020 году Челябинск в рамках того же федерального проекта получил 16 единиц больших автобусов марки «ЛиАЗ», которые оснащены USB-разъёмами и работают на газе.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Не военная компания, но всем страшно: может ли «ЧВК Редан» закошмарить Башкирию
Вчера, 06:32
В Башкирии пенсионера пришлось нести к врачу на руках из-за неубранных от снега дорог
Вчера, 10:19
Кто круче? Насколько отличаются доходы чиновников в Башкортостане и Татарстане
28 февраля 12:15
«Никого не убивали»: Что произошло в здании уфимской мечети, где избивали детей
28 февраля 19:45
«Глубокий люкс» на окраине Уфы: что сделают с озером в Деме и почему местные против
28 февраля 10:09
Мечты сбудутся не все: как Уфу готовят к юбилею и почему выходит не так, как хотелось
26 февраля 10:51