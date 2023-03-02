Уфа в 2023 году получит новые автобусы в рамках реализации федерального проекта

Об этом сообщает зампред правительства России Марат Хуснуллин, однако не уточняется сколько конкретно автобусов отправится в Уфу. Известно лишь, что в 2020 году Челябинск в рамках того же федерального проекта получил 16 единиц больших автобусов марки «ЛиАЗ», которые оснащены USB-разъёмами и работают на газе.