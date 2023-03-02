Уберите машины! : 3 марта в Уфе начнут перекрывать улицы, чтобы очистить их от снега

Мэрия Уфы опубликовала график комплексной расчистки улиц и дорог столицы. Проходить расчистка будет в вечернее время и до самого утра, с 21 часа и до 7 утра. Уборка происходит ночью для того, чтобы не затруднять движение машин днем, а также для того, чтобы избавить от снега обочины, парковочные карманы, радиусы на поворотах и территории близ остановок общественного транспорта.