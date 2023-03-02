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Published Сегодня, 12:12

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Updated Сегодня, 12:34

Уберите машины! : 3 марта в Уфе начнут перекрывать улицы, чтобы очистить их от снега

2 марта 2023, 12:12
Фото: 1MI

С 3 марта в Уфе начнется недельное ночное перекрытие улиц для расчистки от снега

Известно когда и где коммунальщики будут совершать комплексную уборку улиц, а припаркованные авто могут ей помешать.

Мэрия Уфы опубликовала график комплексной расчистки улиц и дорог столицы. Проходить расчистка будет в вечернее время и до самого утра, с 21 часа и до 7 утра. Уборка происходит ночью для того, чтобы не затруднять движение машин днем, а также для того, чтобы избавить от снега обочины, парковочные карманы, радиусы на поворотах и территории близ остановок общественного транспорта.

Горожан же в мэрии настоятельно призвали не оставлять свои машины вдоль дорог в ночное время — это создает препятствия механизированной уборке и снижает ее эффективность.

График расчистки улиц на ближайшую неделю уже опубликован на сайте мэрии:

  • ул. Авроры от ул. Батырской до ул. Обской и ул. Батырская от ул. Авроры до санатория «Радуга» — с 21:00 ч. 3 марта по 07:00 ч. 4 марта;
  • бульвар Хадии Давлетшиной от ул. Заводской до ул. Н. Дмитриева — с 21:00 ч. 4 марта по 07:00 ч. 5 марта;
  • бульвар Баландина от ул. Ферина до ул. В.Лесунова — с 21:00 ч. 5 марта по 07:00 ч. 6 марта;
  • ул. М. Горького от ул. Комарова до ул. Мира — с 21:00 ч. 6 марта по 07:00 ч. 7 марта;
  • ул. Лесной проезд от Молодежного бульвара до Музея леса — с 21:00 ч. 7 марта по 07:00 ч. 8 марта;
  • ул. Н. Ковшовой от ул. Ю. Гагарина до ул. Набережная р. Уфы — с 21:00 ч. 8 марта по 07:00 ч. 9 марта;
  • ул. Чернышевского от ул. Зенцова до ул. Гафури — с 21:00 ч. 9 марта по 07:00 ч. 10 марта.

 

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#Ирина Деревянчук#Город
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