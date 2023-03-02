Сожжение фото Эрдогана у турецкого посольства расследует финская полиция

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
RT со ссылкой на РИА Новости сообщает, что данный инцидент произошел у здания посольства Турции во время демонстрации.
Отмечается, что правоохранительные органы о проведении этой демонстрации не уведомляли.
«Группа из примерно пары десятков человек собралась перед посольством и сожгла фотографию. В ходе предварительного расследования будет уточнено, что это была за фотография», — сообщил главный инспектор полиции Хельсинки Хейкки Порола.