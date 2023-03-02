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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Сожжение фото Эрдогана у турецкого посольства расследует финская полиция

Сегодня, 12:10
По факту сожжения фотографии, на которой предположительно был изображен турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, полиция Финляндии начала расследование.

RT со ссылкой на РИА Новости сообщает, что данный инцидент произошел у здания посольства Турции во время демонстрации.

Отмечается, что правоохранительные органы о проведении этой демонстрации не уведомляли.

«Группа из примерно пары десятков человек собралась перед посольством и сожгла фотографию. В ходе предварительного расследования будет уточнено, что это была за фотография», — сообщил главный инспектор полиции Хельсинки Хейкки Порола.

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