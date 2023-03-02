Сергей Устюгов и Юлия Ступак примут участие в Х Югорском лыжном марафоне

Юбилейный Югорский лыжный марафон пройдет в период с 7 по 8 апреля в пойме реки Горной. В первый день состоится гонка на 50 км классическим стилем, а во второй день соревнований, 8 апреля, пройдут забеги на 5 и 25 км, а также марафон на 50 км свободным стилем. Количество зарегистрированных участников уже превысило 2 тысячи человек, а регистрация на марафон будет продолжаться до 6 апреля. Заявку на участие в марафоне можно подать на официальном сайте мероприятия ugraloppet.ru.