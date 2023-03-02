Сергей Устюгов и Юлия Ступак примут участие в Х Югорском лыжном марафоне

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Также к марафону присоединятся бронзовые призеры пекинской Олимпиады биатлонисты Эдуард Латыпов и Карим Халили, а также член сборной России по биатлону Даниил Серохвостов, - пишет Муксун.
Юбилейный Югорский лыжный марафон пройдет в период с 7 по 8 апреля в пойме реки Горной. В первый день состоится гонка на 50 км классическим стилем, а во второй день соревнований, 8 апреля, пройдут забеги на 5 и 25 км, а также марафон на 50 км свободным стилем. Количество зарегистрированных участников уже превысило 2 тысячи человек, а регистрация на марафон будет продолжаться до 6 апреля. Заявку на участие в марафоне можно подать на официальном сайте мероприятия ugraloppet.ru.
"Югорский лыжный марафон стал традиционным местом сбора наших прославленных лыжников и биатлонистов, олимпийских чемпионов. Многие из них каждый год приезжают в Югру и преодолевают марафонскую дистанцию. На мой взгляд, это прекрасная традиция и хороший стимул для молодых начинающих спортсменов. В этом году мы увидим, кто сильнее на лыжне - биатлонисты или лыжники. Надеюсь, что благодаря этому гонка станет еще более зрелищной и увлекательной", - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.
Медиахолдинг 1MI является информационным партнером Югорского лыжного марафона.