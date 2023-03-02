Сегодня жители Башкирии смогут увидеть в небе слияние ярких светил

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Сегодня, 2 марта, жители Башкирии смогут увидеть в небе две ярчайшие планеты — Венеру и Юпитер, которые в феврале постепенно сближались. По информации уфимского планетария, на самое близкое расстояние они подойдут сегодня в 15:40. Между планетами будет угловое расстояние в 32 минуты.
Заметно их будет в созвездии Рыб через четыре часа, после того как за горизонтом скроется Солнце. Под горизонтом они скроются около 22:00 почти одновременно. В последующие дни расстояние между планетами будет увеличиваться, а к концу марта на небе будет видно только одна Венера, Юпитер будет заходить до окончания сумерек.
В планетарии предположили, что их очень тесное слияние более двух тысяч лет назад было «Вифлеемской звездой».