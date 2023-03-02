Сегодня жители Башкирии смогут увидеть в небе слияние ярких светил

Заметно их будет в созвездии Рыб через четыре часа, после того как за горизонтом скроется Солнце. Под горизонтом они скроются около 22:00 почти одновременно. В последующие дни расстояние между планетами будет увеличиваться, а к концу марта на небе будет видно только одна Венера, Юпитер будет заходить до окончания сумерек.